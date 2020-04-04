رسانه ملی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید را گفتمان غالب جامعه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، علی دارابی معاون امور استان‌های رسانه ملی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام «جهش تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و راهکارهای رسانه‌ای برای تحقق این امر گفت: اهداف و سیاست‌های کلان، راهبردها، اقدامات اجرایی در این زمینه باید به درستی تعریف شوند و به منصه ظهور برسند.

وی بیان کرد: جهش تولید، ادامه مسیر رونق تولید است و با توجه به شعار سال ۱۳۹۷ «حمایت از کالای ایرانی» و شعار سال ۱۳۹۸، «رونق تولید»، طبیعتا بسیاری از راهبردها و راهکارهای اتخاذ شده برای برنامه‌سازی در صدا و سیما همچنان مفید و کارآمد خواهند بود، اما با توجه به مفهوم «جهش» در شعار امسال ضروری است، اقدامات رسانه ای نیز بیشتر و تاثیرگذارتر شده و در گفتمان‌سازی و جریان‌سازی بر الزامات و راهکارهای ایجاد جهش در تولید تاکید شود.

معاون امور استان‌های صدا و سیما با اشاره به اهداف و سیاست‌های کلان در این زمینه خاطرنشان کرد: از جمله این موارد می‌توان به ارائه الگوهای مناسب و قابل پذیرش جامعه از سبک زندگی ایرانی و اسلامی با رویکرد حمایت از تولید داخلی و مصرف کالای ایرانی، رونق فضای کسب و کار و جریان‌سازی در راستای بهبود آن و مطالبه‌گری و حمایت رسانه‌ای موثر، جریان‌سازی مستمر و ترویج شعار و فرهنگ «ما می‌توانیم» در راستای جهش تولید و توسعه پایدار و بسیج افکار عمومی در تحریم استفاده از کالاهای خارجی به عنوان مقدمه‌ای برای جهش تولید ملی اشاره کرد.

وی با تاکید بر بیان تجارب کشورهایی که با تکیه بر توان داخلی خود در تولید موفق بوده‌اند گفت: البته در این بین باید برجسته‌سازی کیفیت کالاها و توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی با هدف کمک به افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی هم پرداخت.

دارابی راهکارهای تولید و برنامه‌سازی در صدا و سیمای مراکز در راستای تحقق شعار سال را مورد توجه قرار داد و افزود: تولید برنامه‌هایی با محتوای مناظره پیرامون بررسی و نقد مشکلات فضاهای کسب و کار، معرفی تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر، معرفی برندهای باکیفیت ایرانی در برنامه‌های فرآیند محور (از ابتدا تا انتهای چرخه تولید محصولات ایرانی باکیفیت در مستندهای جذاب)، نقد منصفانه و امیدآفرین تولیدات ملی با هدف بهبود فرآیندهای تولید، مقابله رسانه‌ای در برابر واردات کالاهایی که تولیدات داخلی مشابه آنها در کشور وجود دارد، تبیین حقوق مصرف‌کنندگان، بخشی از سیاست‌های رسانه‌ای معاونت امور استان‌ها است که باید توسط شبکه‌های استانی مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور استان‌های رسانه ملی با اشاره به برخی از راهکارهای عملیاتی برای تحقق شعار «جهش تولید» در حوزه‌های رادیو، تلویزیون، فضای مجازی، خبر و پژوهش مراکز استانی عنوان کرد: پرهیز از شعارزدگی و ادبیات تصنعی در برنامه‌ها یکی از اصول اساسی به شمار می‌رود.

دارابی در پایان گفت: در حوزه‌های سیما و صدا، تولید برنامه‌های «جهش» (با لهجه و گویش‌های مختلف هر استان) در دستور کار قرار گرفته است.