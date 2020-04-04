عزم مسئولان و مردم ایلام برای ریشه کنی ویروس کرونا جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح امروز شنبه در شورای معاونین استانداری ضمن تشکر از همراهی خوب مردم استان در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، گفت: عزم و اراده مسئولان و مردم استان برای ریشه کنی ویروس کرونا جدی است و با تحقق این مهم استان مسیر رشد و بالندگی خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

وی در ادامه به روال کاری بعد از تعطیلات نوروزی پرداخت و گفت: اگرچه امروز مسئله مهم و اصلی مبارزه با کرونا و حفظ جان و سلامت مردم است اما در این بین مابقی امور ضروری نیز پیگیری می‌شود.

وی افزود: در این شرایط که به خاطر قطع زنجیره انتقال بیماری در حال اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هستیم و نشست‌ها و گردهمایی‌ها ممنوع شده است، جلسات ضروری استانداری چون ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای اشتغال، شورای آموزش و پرورش و … به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌شود.

استاندار ایلام در ادامه در خصوص ارتباطات مردمی نیز گفت: همانطور که قبلاً اطلاع رسانی شد مسئولان استان در شرایط کنونی هیچگاه ارتباط خود را با مردم قطع نکرده و در این راستا از طرق مختلف از جمله سامانه سامد به مسائل و مشکلات مردم می‌پردازند.

وی ادامه داد: در شرایط هر هفته دو نفر از مسئولان استانی با حضور در سامانه سامد به خواسته‌ها و مطالبات مردمی پاسخ خواهند داد.