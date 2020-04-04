افزایش ۲۹ درصدی دستگیری سارقان در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال موسوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ایام تعطیلات نوروز امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شاهد افزایش ۲۹ درصدی دستگیری سارقان در سطح شهرستان ایلام بودیم.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی کارکنان در شهرستان ایلام از ابتدای سال جاری و در این مدت ۱۵ روز، ۴۹ سارق دستگیر شدند.

این مقام انتظامی، امنیت را از نیازهای اساسی جامعه دانست و خاطر نشان کرد: پلیس در ایران اسلامی، نماد احساس امنیت برای شهروندان است.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه پلیس در سال جدید علیرغم وظایف ذاتی خود، همگام و همراه با سایر ارگان‌ها به مبارزه با ویروس کرونا پرداخت، ادامه داد: این بیماری نه تنها مانعی در کاهش عملکرد پلیس در مقوله برقراری امنیت نشد، بلکه باعث شد کارکنان با تلاش مضاعف وظیفه ذاتی خود را انجام دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با تاکید بر اینکه افزایش ۲۹ درصدی دستگیری سارقان، نتیجه تلاش مضاعف کارکنان انتظامی شهرستان است، گفت: تنها دغدغه پلیس، برقراری امنیت برای شهروندان است.