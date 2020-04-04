صدور ۱۵۸ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق در سال ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز همتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار مرد: در سال ۹۸، ۱۵۸ هزار تن کالای استاندارد از مرز بین المللی مهران (سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی) به عراق صادر شده است.

مدیرکل استاندارد اظهار داشت: بیشتر کالاهای صادر شده تحت نظارت و کنترل کیفی این اداره کل شامل سنگ‌های ساختمانی، سنگ آهن، کاشی، میلگرد، مواد شیمیایی و قطعات یدکی خودرو بوده است.

به گفته وی، در این مدت تعداد یک هزار و ۵۱۸ مورد آزمون تعیین ماهیت کالاهای صادراتی توسط کارشناسان این اداره کل انجام شده است.

مدیرکل استاندارد ایلام یادآور شد: کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب در راستای حفظ بازارهای جهانی از مهمترین اهداف طرح صدور گواهینامه استاندارد در استان به شمار می‌رود.