  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳:۰۵

مدیرکل استاندارد ایلام‌ خبر داد:

صدور ۱۵۸ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق در سال ۹۸

صدور ۱۵۸ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق در سال ۹۸

ایلام-مدیرکل استاندارد ایلام‌ از صدور ۱۵۸ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق در سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز همتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار مرد: در سال ۹۸، ۱۵۸ هزار تن کالای استاندارد از مرز بین المللی مهران (سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی) به عراق صادر شده است.

مدیرکل استاندارد اظهار داشت: بیشتر کالاهای صادر شده تحت نظارت و کنترل کیفی این اداره کل شامل سنگ‌های ساختمانی، سنگ آهن، کاشی، میلگرد، مواد شیمیایی و قطعات یدکی خودرو بوده است.

به گفته وی، در این مدت تعداد یک هزار و ۵۱۸ مورد آزمون تعیین ماهیت کالاهای صادراتی توسط کارشناسان این اداره کل انجام شده است.

مدیرکل استاندارد ایلام یادآور شد: کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب در راستای حفظ بازارهای جهانی از مهمترین اهداف طرح صدور گواهینامه استاندارد در استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 4891834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها