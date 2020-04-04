جشنواره فروش اینترنتی کالا در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجات غربی در این زمینه اظهارکرد: این طرح با هدف گسترش همدلی مردم و اصناف و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان با بهره‌گیری از فضای مجازی، تقویت هر چه بیشتر تجارت الکترونیکی و حضور هر چه بیشتر اصناف در ارائه کالا و خدمات از طریق اینترنت، ترغیب مردم به خرید اینترنتی و کاهش ترددهای غیرضروری و تقویت فروش اینترنتی و همچنین ایجاد رونق اقتصادی اجرا می‌شود.

محمد دهقان ادامه داد: بر این اساس واحدهای صنفی متقاضی مشارکت در این طرح چنان‌چه عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بوده باشند، می‌توانند پس از ورود به سایت Ecunion. ir (اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ) بر روی پویش «از خانه بخریم» کلیک کرده و فروش اینترنتی کنند.

امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجات غربی اضافه کرد: در صورتی‌که اصناف عضو اتحادیه نیستند به آدرس asnaf.bazargaheiran.ir مراجعه و پس از طی مراحل ثبت‌نام، کالای مورد نظر خود را بارگذاری کنند و به فروش برسانند.

وی افزود: در راستای تسهیل در عملکرد اصناف و کسبه، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های تحت پوشش موظ هستفند پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم را با اتحادیه کشوری که همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ آماده پاسخگویی به سوالات است، انجام دهند.