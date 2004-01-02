آمريكا اگر رحم دارد به مصيب ديدگان زلزله عراق و فلسطين كمك كند

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله احمد جنتي در خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران با قدرداني از كمك هاي جهاني به زلزله زدگان بم ، سالروز ولادت حضرت مسيح (ع) را تبريك گفت وخطاب به دولتمردان آمريكا و كساني كه با آنها همراهي و يا در برابر آقدامات آنان سكوت مي كنند ، تاكيد كرد : عيسي (ع) از هر زورگو و ظالم بيزار بود و شما آبرويي براي مسيحيت نگذاشتيد.

وي با اشاره به اوضاع نابسامان عراق و فلسطين گفت : عيسي ( ع ) گريبان شما را خواهد گرفت .

دبير شوراي نگهبان همچنين بار ديگر بر ضرورت رعايت اخلاق اسلامي و انساني توسط مسوولان ، داوطلبان و مردم در عرصه انتخابات مجلس هفتم ، براي برگزاري انتخاباتي آزاد ، قانونمند و پرشور تاكيد كرد و گفت كه خصومت و دشمني دراين عرصه موجب گسست و گرفتاري مردم خواهد شد .

وي در خصوص بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي بااشاره به عملكرد نسبتا خوب هياتهاي اجرايي در اين زمينه گفت : شوراي نگهبان موظف است كه براي تاييد داوطلبان ، احراز صلاحيت كند وهر كس را نشناخت اعلام كند كه كه نفهميديم صلاحيت دارد يا نه وبراين اساس قهرا نمي تواند وي را تاييد كند. آيت الله جنتي همچنين بر ضرورت صرفه جويي در تبليغات انتخاباتي و توجه به اين مهم در تاييد صلاحيتها تاكيد كرد .

امام جمعه تهران همچنين در آغاز خطبه دوم با اشاره به دلهاي شكسته و چشمان تر مردم ايران در سوگ بم ، فاجعه اين شهر را اقتضاي حكمت الهي خواند وبا ياد آوري اجرصابران نزد پروردگار خطاب به مردم بم گفت : جز صبر در راه خدا هيچ چيز نمي تواند دلهاي شما را آرام كند.

وي همچنين از كمك هاي مردمي و پشتيباني هاي سپاه قدرداني كرد.

آيت الله جنتي دربخش ديگري از سخنانش با اشاره به اقدام فرانسه در منع حجاب اسلامي ، آن را نشانه نامناسب بودن الگوي دموكراسي مورد ادعاي غرب براي ساير كشورها خواند و با انتقاد از كساني كه در كشور دست به دامن چنين دموكراسي مي شوند خواستار تهديد سياسي جدي كشورهاي اسلامي عليه اين اقدام شد.

خطيب جمعه تهران در خطبه دوم نماز، همچنين بر ضرورت باز خواني پيام امام ( ره ) به گورباچوف در رسانه ها، درسالگرد اين پيام تاريخي تاكيد كرد . وي تاكيد امام بر درد بي خدايي و لزوم باز سازي اقتتصاد روسيه بدون اتكا به غرب را فراز هاي اين پيام خواند و ياد آور شد : گورباچوف از اين پيام به عنوان پيامي براي كل بشريت ياد كرده است كه در زمان و مكان نمي گنجد .

آيت الله جنتي درخطبه اول نماز جمعه امروز تهران به بيان كرامات حضرت محمد و سختيهاي زندگي آن پيامبرعظيم الشان پرداخت

وي با اشاره صبر آن حضرت در برابر به بهانه جويي هاي كفار به عنوان پيش شرط مسلماني گفت : جواب همه اينها اين بود كه من بنده و فرستاده خدا و بشري مثل شما هستم و تسليم امر اويم. وي همچنين به معجزات پيامبرازجمله شق القمر و حركت درخت

اشاره كرد كه نتوانست لجوجان و منافقان را از عناد و نفاق باز دارد .