تامین نیروی انسانی در مجموعه بیمارستان فیروزآبادی ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی ظهر شنبه در مراسم افتتاح نقاهتگاه بیمارستان فیروزآبادی ری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از زمان شروع کرونا که ستاد ملی و ستاد استانی تشکیل شد، وظایفی هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه درمان و مدیریت این بیماری در سطح کشور و استان ابلاغ شد و ما در محدوده حوزه سرزمینی شهرستان ری اقداماتی را در راستای پیشگیری انجام دادیم.

توکلی کجانی افزود: در حوزه درمان بیمارستان فیروزآبادی از سنوات گذشته جایگاه ارتقا تعداد تخت را داشته است که ۳۲۰ تخت طی چندین سال در این بیمارستان در حال احداث بود که به دلیل مشکلات مالی و هم بحث تجهیز با موانع مواجه بود.

وی گفت: با تاکید استاندار و با هماهنگی‌هایی که با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران و ستاد کرونا شد و اعتباراتی که در مجموعه حوزه ارزش افزوده در شهرستان داشتیم با اخذ مجوزهای لازم که صورت گرفت، توانستیم از این ۳۲۰ تخت حدود ۱۶۰ را در چند طبقه وارد مدار کنیم و امروز حدود ۵۰ تخت مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

معاون استاندار تهران بیان داشت: یکی از اولویت‌های ما در جنوب تهران این است که بتوانیم بیمارستان‌هایی که قدیمی هستند را احیا کنیم و از کاردرمانی خوبی در مجموعه بیمارستان‌هایی که در حوزه ری هستند بهره مند شویم، لذا باید تلاش کنیم که بتوانیم فضای خدمات دهی به مردم را ارتقا بدهیم.

فرماندار ویژه ری با اشاره به اینکه تأمین نیروی انسانی در مجموعه بیمارستان فیروزآبادی ضرورت دارد، گفت: بسته‌های تشویقی برای کادر درمانی ری از سوی وزارت بهداشت و فرمانداری در نظر گرفته شده است و در خصوص استخدام نیز اتفاقاتی در ستاد کرونا و دولت انجام شده است.