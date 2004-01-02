اخوان المسلمين مصر خواستار بركناري شيخ الازهر شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان ، دكتر حمدي حسن نماينده اين جنبش در پارلمان مصر در اعتراض به حمايت شيخ الازهر از قانون منع حجاب در فرانسه ، با تقديم درخواستي فوري به عاطف عبيد نخست وزير مصر خواستار تعيين شيخ جديد براي الازهر به جاي محمد الطنطاوي شد .

به گفته دكتر حمدي حسن ، بركناري الطنطاوي و تعيين فرد ديگر به جاي وي ، هيبت و ارزش و جايگاه الازهر راحفظ و اعتبار آن را باز مي گرداند.

گروه زيادي از علما و اساتيد مصري نيز با اعتراض شديد به سخنان و موضعگيري شيخ الازهر بركناري وي را خواستار شدند .

همچنين دكتر محمد مرسي سخنگوي رسمي جنبش اخوان المسلمين در پارلمان مصر نيز با صدور بيانيه اي اظهارات شيخ الازهر را مخالف نص صريح قرآن ، سنت و اجماع امت خواند و گفت: اساتيد و علماي الازهر و مجمع تحقيقات اسلامي نيز با موضع شيخ الازهر مخالف هستند و معتقدند كه نظر الطنطاوي نظر دين اسلام كه بر لزوم حفظ حجاب صراحت دارد ، نيست بلكه يك نظر شخصي است .

در اين بيانيه خواستار اقدام فوري ملت هاي مسلمان و علماي اسلامي براي مقابله با اين تصميم دولت فرانسه شده و اينكه از ملت فرانسه خواسته شود با مقابله با اجراي اين قانون از خدشه دار شدن روابط امت هاي مسلمان و غرب جلوگيري كنند.

اين بيانيه با اعتراض شديد به اقدام دولت فرانسه در تصويب اين قانون تاكيد كرده است اين امر با آزادي مورد ادعايي فرانسه منافات دارد.

اين بيانيه از علماي الازهر و اساتيد آن خواسته است همگي با اتخاذ يك موضع واحد در مقابل اظهارات الطنطاوي كه مخالف نص صريح قرآن ، سنت و اجماع است ، ايستادگي كنند.

اين بيانيه اظهارات شيخ الازهر در مورد حجاب و حمايتش از تصميم رهبران فرانسه را به مثابه توپخانه هاي ناپلئوني بر ضد الازهر خواندند.

