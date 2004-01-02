نخستين جشنواره سراسري تئاتر ماه آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از ستاد خبري اين جشنواره 16 گروه با نمايش هاي :" كسي كه مثل هيچ كس نيست" ، "زنجنامه"، "آرتيگوشه"، "وصيت نامه خانم سارا"، "افسانه صبا"، "بر فراز برجكها"، "شب هاي مهتابي يه زن تنها"، "زوزه سگ"، "رضا موتوري"، "مثل هيچ كس"، "ماه و مه"، جهت فروش"،" در وادي" ، "شهربانو"، "مغيب و دليل ماريا" به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت.

همچنين سمينار آسيب شناسي تئاتر امروز ايران همزمان با اين جشنواره برگزار خواهد شد.

در اين سمينار سه روزه بهروز غريب پور، مجيد شريف خدايي، مهدي پوررضاييان، امير دژكام، خسرو حكيم رابطه، قطب الدين صادقي، هما جديكار، عباس جهانگيريان، ايرج راد، بهزاد فراهاني، سهراب سليمي و حسيني فرخي به تبادل نظر خواهند پرداخت.

اين سمينار 16 الي 18 دي ماه جاري از 14 تا 16 در خانه هنرمندان برگزار مي شود.