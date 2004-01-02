اولين شعر جشنواره در كنار تربت " شهيد محراب " خوانده مي شود

خليل عمراني شاعر معاصر و دبير دومين جشنواره سراسري شعر بسيج در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با اعلام اين خبر گفت : امسال ، گروه هاي كارشناسي جشنواره را فعال كرده ايم و بلافاصله بعد از حضور در گلزار شهداي يزد ، اين گروه ها با اعضاي تعيين شده ، كار خود را شروع مي كنند.
وي با بيان اين كه گزيده اي از آثار برتر در مجموعه اي منتشر مي شود ، افزود : در جشنواره دوم بسيج ، شاعران موفق كودك و نوجوان نسل اول و دوم انقلاب را در كنار مخاطبان خود و نوآمدگان اين حوزه ادبي گرد هم مي آوريم و اميدوارم با تداوم اين نشست هاي كارشناسي ، خلاء موجود در شعر كودك و نوجوان با موضوعيت پايداري رفع شود.
در دومين جشنواره سراسري شعر بسيج ، از چهاردهم لغايت شانزدهم دي ماه در شهرستان يزد برگزار خواهد شد ، تا كنون حضور شاعران و نويسندگاني چون " نصرالله مرداني " ، " عبدالجبار كاكايي " ، " عبدالرحيم سعيدي راد " ، مصطفي علي پور " ، " علي رضا قزوه " ، " حميد هنرجو " ، " مصطفي رحماندوست " ، " جواد محقق " ، " مصطفي محدثي خراساني " ، " غلامحسين دريانورد " ، " بابك نيك طلب " ، " سيمين دخت وحيدي " ، " حميد سبزواري " و " عباس براتي پور " در اين جشنواره قطعي شده است.
نظر شما