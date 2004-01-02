  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۰۳

دبير دومين جشنواره شعر بسيج در گفت و گو با " مهر " :

اولين شعر جشنواره در كنار تربت " شهيد محراب " خوانده مي شود

اولين شعر جشنواره در كنار تربت " شهيد محراب " خوانده مي شود

دومين جشنواره سراسري " شعر بسيج " با حضور در كنار تربت شهيد محراب ، آيت الله صدوقي در گلزار شهداي يزد و شعرخواني يكي از شاعران پيشكسوت انقلاب اسلامي آغاز خواهد شد.

خليل عمراني شاعر معاصر و دبير دومين جشنواره سراسري  شعر بسيج در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر "  با اعلام اين خبر گفت : امسال ،  گروه هاي  كارشناسي جشنواره را فعال كرده ايم و بلافاصله بعد از حضور در گلزار شهداي يزد  ، اين گروه ها با اعضاي  تعيين شده ،  كار خود را شروع مي كنند.
وي با بيان اين كه گزيده اي از آثار برتر در مجموعه اي منتشر مي شود ، افزود : در جشنواره دوم بسيج ، شاعران موفق كودك و نوجوان نسل اول و دوم انقلاب را در كنار مخاطبان خود و نوآمدگان اين حوزه ادبي گرد هم مي آوريم و اميدوارم با تداوم اين نشست هاي كارشناسي ، خلاء موجود در شعر كودك و نوجوان با موضوعيت  پايداري رفع شود.
در دومين جشنواره سراسري شعر بسيج ، از چهاردهم لغايت شانزدهم دي ماه در شهرستان يزد برگزار خواهد شد ،  تا كنون حضور شاعران و نويسندگاني چون " نصرالله مرداني " ، " عبدالجبار كاكايي " ، " عبدالرحيم سعيدي راد " ، مصطفي علي پور " ، " علي رضا قزوه " ، " حميد هنرجو " ، " مصطفي رحماندوست " ، " جواد محقق " ، " مصطفي محدثي خراساني " ، " غلامحسين دريانورد " ،  " بابك نيك طلب " ، " سيمين دخت وحيدي " ، " حميد سبزواري " و " عباس براتي پور " در اين جشنواره قطعي شده است.  
کد مطلب 48923

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها