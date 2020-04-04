به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار روز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا کنون ۱۰۴ میلیارد تومان به ۲۸ هزار و ۶۰۰ کشاورز سیل زده لرستان کمک بلاعوض پرداخت شده است، اظهار داشت: یک سری از پرونده‌ها مشکلاتی در سامانه دارند که پیگیر هستیم کمک بلاعوض را برای این کشاورزان در نظر بگیریم.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت که از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود، عنوان کرد: تا کنون ۱۴۷ میلیارد تومان برای ۱۷ هزار کشاورز خسارت دیده به بانک‌ها معرفی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: از این تعداد تا کنون بالغ بر ۹ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده اند.

بازدار، افزود: در مجموع ۶۰ میلیارد تومان به این تعداد پرداخت شده است.