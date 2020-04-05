جشنواره استانی «فرشتگان نجات» در نوشهر برگزار می شود

سپیده پورشعبان مسئول بسیج رسانه نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جشنواره فرشتگان نجات با هدف تقدیر از فرشتگان نجات به صورت استانی در شهرستان برگزار می‌شود، این جشنواره با همکاری بسیج رسانه و سپاه ناحیه نوشهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن صنفی غرب مازندران برگزار خواهد شد.

وی با اظهار اینکه این جشنواره در سه حوزه رسانه، شهروندی و اختصاصی کادر درمان برگزار می‌شود، افزود: حوزه رسانه شامل بخش‌هایی چون خبر، گزارش، مصاحبه، تیتر، عکس و کاریکاتور، حوزه شهروندی شامل نقاشی ویژه کودکان، دل نوشته، شعر، عکس‌ها و فیلم‌های موبایلی و بخش اختصاصی نیز مربوط به پزشکان، پرستاران و کادر درمان است که می‌توانند عکس و فیلم از محل کار خود تهیه کرده و به دبیر خانه ارسال کنند.

مسئول بسیج رسانه نوشهر، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را ۱۵ اردیبهشت ماه بیان کرد و گفت: در صورتی که کشور از نظر بیکاری کرونا به آرامش برسد، اختتامیه جشنواره همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و در سوم خردادماه برگزار می‌شود.

پورشعبان از علاقمندان خواست تا آثار خود را تا زمان تعیین شده به شماره پیام رسان واتساپ ۰۹۱۱۵۸۷۴۸۰۰ ارسال کنند تا مورد داوری قرار گیرد.