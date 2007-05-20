کتاب شناسی پیامبر اعظم(ص) تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، چاپ کتاب شناسی پیامبر اعظم (ص) مجموعه ای جامع از همه منابع اطلاعاتی منتشر شده درباره پیامبر اسلام (ص) تا پایان سال 1385 است که بیش از 3000 مدخل اطلاعاتی را در بر می گیرد.

این کتاب شناسی از نوع کتاب شناسی توصیفی است و دارای سه بخش شامل صفحات مقدماتی ( مقدمه ، پیش گفتار و شیوه استفاده از کتاب شناسی ) ، متن کتاب شناسی و بخش نمایه ها ( نمایه عنوان ، نمایه نویسنده ، نمایه ناشر و نمایه موضوعی ) است.

این کتاب شناسی توسط گروه فرهنگی و اطلاع رسانی نواندیش به سفارش و نظارت مشاور رئیس جمهور در امور هنری تهیه و تدوین می شود.