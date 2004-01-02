براي بم ، مجتمع فرهنگي مي سازيم

دكتر سيد حسن شهرستاني ، رئيس انجمن اولياء و مربيان مجتمع فرهنگي پيام ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي " مهر" با اعلام اين خبر گفت : اين مجتمع سه مقطع دبستان ، راهنمايي و دبيرستان را شامل مي شود و در صورت لزوم ، معلم نيز براي تدريس در اين مجتمع ، به بم اعزام خواهيم كرد .

وي با تأكيد بر اينكه ، تمام مراحل ساخت مجتمع فرهنگي بم ، از جمله طراحي ، ساخت و تجهيز آن ، توسط اولياي دانش آموزان مجتمع پيام انجام خواهد شد ، افزود: براي مشاركت دانش آموزان مجتمع در اين اقدام خداپسندانه ، در تابستان ، جمعي از دانش آموزان نيز براي مشاركت در ساخت و ساز ، به شهرستان بم اعزام مي شوند.

رئيس انجمن اولياء و مربيان مجتمع فرهنگي پيام ، تداوم آموزش، مديريت مطلوب ، تعيين كادر قوي آموزشي و اجرايي و همچنين ارتقاء سطح آموزشي را، ازبرنامه هاي پيش بيني شده براي ساخت مجتمع فرهنگي بم اعلام كرد و گفت : دانش آموزان بمي، كه از فاجعه زلزله در امان مانده اند ، حق حيات مطلوب دارند و لازم است در اين زمينه ، همه اقشار جامعه در سطوح و مراتب مختلف ، آنها را ياري كنند و در همين راستا نيز ، تأسيس يك مجتمع فرهنگي - آموزشي ، اقدامي ارزنده و سازنده خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه ، بي ترديد اقدام اولياي مجتمع فرهنگي پيام يك الگو و نماد براي اقشار مختلف جامعه خواهد بود ، افزود : شك نيست كه مردم نوعدوست و خيرخواه ايران ، مايل به همكاري مفيد در زمينه هاي مختلف هستند و اينچنين حركت هاي اوليه اي ، مي تواند در ارائه خط مشي مناسب و هدايت آنها در مسير صحيح ، مؤثر واقع شود.

دكتر شهرستاني با تأكيد بر ضرورت مشاركت و همكاري تمام نهادها و مراكز مختلف ، در بازسازي شايسته شهرستان بم ، گفت : مراكز مختلف مي توانند در ساخت و تأسيس مراكزي مرتبط با فعاليت خود ، پيشقدم شده و براي بازسازي مناسب ارگ بم ، گام هاي ارزنده اي بردارند .

رئيس انجمن اولياء و مربيان مجتمع فرهنگي - آموزشي پيام ، با اشاره به اينكه در جلسه امروز پرسشنامه هاي ويژه اي در اختيار اولياء دانش آموزان قرار گرفته است ، گفت : بر اساس اين پرسشنامه ها ، اولياء ، تمايل و توانايي خود را، براي مشاركت در زمينه هاي مالي ، نيروي انساني ماهر (مهندسي ، طراحي و ...) و همچنين تعهدات آموزشي اعلام كردند .

دكتر شهرستاني با اشاره به تشكيل ستادي ويژه، براي ساماندهي به كمك هاي اولياي دانش آموزان ، گفت : اين ستاد با عضويت اولياء دانش آموزان تشكيل شده است كه پس از دريافت نوع و ميزان كمك ها ، آنها را دسته بندي كرده ، با برقراري ارتباطهاي لازم با اولياء ، شرايط و نحوه ارائه كمك ها را مطرح مي كنند.

رئيس انجمن اولياء و مربيان مجتمع فرهنگي - آموزشي پيام ، تأكيد كرد : با چنين رويكردي ، زماني كه ساخت مجتمع در بم آغاز شود، هيچ مشكلي براي دريافت كمك ها و مشاركت هاي اولياء ، وجود نخواهد داشت .

وي تصريح كرد : پس از پاكسازي شهر ، آماده شدن طرح شهر جديد ، طي شدن تمام مراحل لازم براي شروع بازسازي در اين شهر وهمچنين مشخص شدن مكان مدرسه ، ساخت مجتمع فرهنگي - آموزشي بم را آغاز خواهيم كرد.

گفتني است ، صبح امروز ، جمع كثيري از اولياء دانش آموزان مجتمع فرهنگي - آموزشي پيام (منطقه 1 آموزش و پرورش ) با حضور در حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ، تمايل خود را به مشاركت در ساخت مجتمع فرهنگي - آموزشي در شهرستان زلزله زده بم اعلام كرده و با تكميل پرسشنامه هايي ، نوع و ميزان كمك هاي خود را اعلام كردند.

