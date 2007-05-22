از مردم عذرخواهی می کنم / امیدوارم در المپیک جبران کنم

بهزاد خداداد پس از حذف از رقابتهای جهانی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به پکن ضمن بیان مطلب فوق افزود: در بازی با حریف مصری در راند اول چند اشتباه داشتم که این همین عامل باعث شد تا چند امتیار عقب بیفتم. با جبران این امتیازات در ثانیه های پایانی می توانستم برنده باشم که داور یک اخطار داد و در راند طلایی هم حریف که مدال برنز المپیک را در کارنامه داشت برنده شد.

وی در مورد مشکلات داوری این دیدار گفت : من نباید اجازه می دادم که کار به اعمال نفوذ داوران کشیده شود. در طول دوروز گذشته این مشکلات برای تیم ما وجود داشت. هرچند دراین بازی هم داوری نواقصی داشت ولی من بازهم تاکید می کنم که خودم باید اجازه این کار را به داوران نمی دادم.

خداداد درادامه پیرامون سطح فنی مسابقات خود گفت : رقابتها نزدیک المپیک است و مسابقات به همین دلیل با حضورتمام چهره های سرشناس دنیا از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار است به خصوص دراوزان المپیکی که این مسئله درطول این چند روز ثابت شد.

خداداد درپایان ضمن عذرخواهی مجدد ازمردم ابرازامیدواری کرد که در رقابتهای آتی این شکست را جبران کند.

این چهارمین حضورخداداد درمسابقات جهانی بود. وی درسه دوره قبلی یک طلا و دو نقره کسب کرده بود.