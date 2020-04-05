تشدید طرح مبارزه با احتکار و قاچاق کالاهای بهداشتی و پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع و همه گیری بیماری ویروس کرونا و کمبود برخی اقلام بهداشتی در سطح کشور، پلیس امنیت اقتصادی مبارزه با احتکار و قاچاق کالاهای بهداشتی را در اولویت مأموریت خود قرار داده است.

وی ضمن تشکر از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط تمامی رده‌های ناجا و سازمان‌های مربوطه تصریح کرد: با توجه به پایان تعطیلات نوروزی و بازگشایی اغلب ادارات دولتی و غیردولتی و افزایش تردد در سطح شهرها و نیاز مردم به کالاهای بهداشتی و پزشکی و همچنین سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت طلب، هوشیاری و آمادگی بیش از پیش این پلیس را می‌طلبد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه اجرای عملیات مبارزه با احتکار و قاچاق کالاهای بهداشتی و پزشکی تشدید شده است، ادامه داد: با پایان تعطیلات طرح مذکور پایان نمی‌یابد و کماکان تا اطلاع ثانوی و اعلام سازمان‌های مسئول و مرتبط با این موضوع، در خصوص رفع نگرانی از کمبود و احتکار تجهیزات پزشکی ادامه داشته و پلیس امنیت اقتصادی با احتکار و قاچاق کالاهای سلامت محور که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، با تمام توان مقابله می‌کند.

وی عنوان کرد: پلیس امنیت اقتصادی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی درباره احتکار در سراسر کشور است، تا بر اساس رسالت خود که همان پیش بینی، پیشگیری و کنترل اخلال و تنش در نظام اقتصادی است، به صورت مستمر و جدی در حمایت از تولید داخلی با تمام ابعاد قاچاق کالا و ارز، احتکار و … قاطعانه و مؤثر با مخلان نظام اقتصادی کشور مبارزه کند.

سردار مقیمی در پایان خاطر نشان کرد: در خواست و تقاضای پلیس از مردم عزیز سراسر کشور این است که به محض اطلاع از هرگونه احتکار و قاچاق کالای بهداشتی، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.