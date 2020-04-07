چراغ «برات» را در خانه نیازمندان روشن کنیم/خطر کرونا بیخ گوش مردم

خبرگزاریمهر، گروه استانها: طبق یک سنت دیرین مردم خراسانجنوبی هر ساله در روز قبل از نیمه شعبان و در روز موسوم به برات بر مزار عزیزان درگذشته حاضر شده با توزیع نذورات و خیرات یاد آنان را گرامی میدارند.
این سنت آنقدر در میان مردم خراسانجنوبی فراگیر است که در روز برات هر ساله شاهد حضور حجم انبوهی از مردم در آرامستانهای سطح شهر و روستا هستیم.
طبیعی است که اگر این حجم انبوه از مردم امسال نیز در آرامستانها حضور داشته باشند، به واسطه شیوع ویروس کرونا بسیار خطرناک و آسیبزا خواهد بود که علاوه بر مشکلات سالهای قبل چون گسترش تکدیگری سلامت جامعه را نیز تهدید میکند.
در این راستا توصیه متولیان امر به همه مردم خراسانجنوبی عدم حضور در آرامستانها و توزیع نذورات جهت شادی روح درگذشتگان از طریق روشهای غیرحضوری و الکترونیکی به حساب سازمانهای حمایتی و مراکز نیکوکاری شناسنامهدار است.
فرشته خدابخشی، این شهروند خراسانجنوبی در این زمینه به خبرنگار مهر اظهارکرد: به طور طبیعی وقتی که انسان جهت شادی عزیز درگذشته خود خیرات و صدقاتی توزیع میکند به آرامش قلبی میرسد.
وی با اشاره به اینکه روز برات و حضور در آرامستانها افراد را به یاد معاد میاندازد، بیانکرد: البته امسال به واسطه شیوع کرونا و تأکید بر پرهیز از تردد غیر ضروری، حضور در آرامستانها با محدودیتهای جدی رو به رو شده است.
حضور حجم انبوه مردم در آرامستانها تهدیدی برای سلامت جامعه
این شهروند خراسانجنوبی گفت: وقتی تأکید بر این است که فقط برای خریدهای ضروری از منزل خارج شویم، چگونه میتوانیم روز برات را با آن حجم انبوه از جمعیت در آرامستان برگزار کنیم.
رضا زینلی شهروند بیرجندی دیگری نیز با بیان اینکه روز برات علیرغم نکات مثبت چون یادآوری معاد، آسیبهایی را نیز به همراه داشته است، بیانکرد: اسراف، چشم و هم چشمی و تکدیگری از جمله این آسیبها است و امسال که شیوع ویروس کرونا خود یک تهدید جدی است.
وی ادامه داد: به نظرم در روز برات سال جاری بهترین صدقات برای روح درگذشتگان عدم حضور در آرامستانها به عنوان یک کار نیک و خیر است.
برات ۹۹ متفاوت از سالهای قبل برگزار شود
استاندار خراسانجنوبی هم پی از این در جلسه ستاد کرونای استان با اشاره به اینکه طبق سنتی دیرین، مردم خراسانجنوبی در روز برات بر مزار عزیزان درگذشته خود حاضر میشوند، بیانکرد: با توجه به اینکه در مرحله اول مدیریت بیماری کرونا هستیم و همچنین نظر به ازدحام جمعیت و توزیع نذورات در روز برات مردم باید به گونه دیگری خیرات خود را به دست نیازمندان برسانند.
معتمدیان با تأکید مجدد بر عدم حضور فیزیکی مردم بر مزار درگذشتگان در روز برات، ادامه داد: هم استانیها میتوانند نذورات خود را در قالب کمکهای مردمی به مؤسسات خیریه شناسنامهدار واریز کنند که بسیار ارزشمند است.
رضا سلمآبادی مدیرکل کمیته امداد خراسانجنوبی نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: سنت برات یکی از سنتهای دیرین در میان مردم خراسان بزرگ است که امسال به واسطه شیوع کرونا انجام آن با محدودیتهایی رو به رو شده است.
صدقه و احسان به نیازمندان واقعی راهی برای آرامش روح درگذشتگان
وی بیانکرد: هر چند همه ساله توصیه ما بر این بوده که مردم در راستای رعایت مسائل بهداشتی و پیشگیری از شیوع تکدیگری نذورات خود را به جای توزیع در آرامستانها به دست نیازمندان واقعی برسانند، اما امسال به علت شیوع ویروس کرونا و تأمین سلامتی مردم این توصیه با تأکید بیشتری صورت میگیرد.
مدیرکل کمیته امداد خراسانجنوبی ادامهداد: در راستای ترویج فرهنگ احسان و انفاق و هدفمند نمودن آئین سنتی برات و به نیت صدقه برای سلامتی حضرت مهدی (عج) در ایام نیمه شعبان کمیته امداد اقدام به جمعآوری نذورات مردم با هدف دستگیری از نیازمندان و مستمندان میکند.
سلمآبادی گفت: بیشک این کمک خیران و مردم نیکاندیش خراسانجنوبی در وهله اول موجب رضای الهی و شادی روح عزیزان درگذشته خیران خواهد بود.
روشهای غیرحضوری برای کمک به نیازمندان
وی یادآور شد: کسانی که تمایل دارند در روز برات خیرات و صدقات خود جهت شادی روح درگذشتگان را به دست نیازمندان و محرومان برسانند، میتوانند از روشهای الکترونیکی برای این کار استفاده کنند تا با عدم حضور فیزیکی در کاهش ترددها نیز کمک کرده باشند.
مدیرکلکمیته امداد خراسانجنوبی اظهارکرد: شماره کارت ۸۸۹۰-۹۹۹۵-۹۹۱۸-۶۰۳۷ و کد #۳*۰۵۶*۸۸۷۷* از جمله روشهای غیرحضوری برای شرکت در این امر خیر است.
رحیمی معاون مشارکتهای مردمی، مسکن و اشتغال بهزیستی خراسانجنوبی هم در گفتگو با مهر اظهارکرد: برای جلب مشارکتهای مردمی و دریافت خیرات و صدقات مردم در روز برات در هر شهرستان سه- چهار مؤسسه خیریه مشخص شده است.
۳۴ مؤسسه خیریه تحت نظارت بهزیستی آماده دریافت خیرات مردم
وی با بیان اینکه در مجموع ۳۴ مؤسسه خیریه تحت نظارت بهزیستی خراسانجنوبی آماده دریافت خیرات و صدقات مردم خراسانجنوبی در روز برات است، بیانکرد: مؤسسات در نظر گرفته شده در شهرستان بیرجند برای دریافت خیرات مردم مؤسسه حضرت علی اکبر (ع)، مؤسسه خیریه حضرت رسول (ص)، مؤسسه امیدکوثر، مؤسسه خیریه قیام توانا، موسسه امام علی (ع) و مؤسسه خیر مهر ماندگار است.
معاون مشارکتهای مردمی، مسکن و اشتغال بهزیستی خراسان جنوبی یادآور شد: کمکهای غیر نقدی نیز با رعایت پروتکلهای بهداشتی دریافت میشود.
حجتالاسلام احمد رضایی مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: شیوع کرونا بسیاری از برنامههای دینی از جمله نمازهای جمعه، مراسم اعتکاف و مراسمهای جشن میلاد ائمه (ع) را تحت الشعاع قرار داده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی بیانکرد: همه اینها به واسطه تأکید بر بحث سلامت عمومی جامعه است.
بهترین صدقه برای درگذشتگان عدم حضور در آرامستانها است
رضایی با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا برگزاری مراسم سنتی روز برات را نیز تحت الشعاع قرار داده است، یادآورشد: در روز برات سال جاری بهترین صدقه برای درگذشتگان انجام عمل معروف و نیک حضور نیافتن در آرامستانها است.
البته بحث شرکت نکردن در مراسم روز برات تنها به توصیه و درخواست محدود نشده است، بلکه از آنجایی که امسال این مسئله به سلامت جامعه ارتباط دارد، پلیس نیز تدابیر ویژهای را اتخاذ کرده است.
در این راستا سرهنگ علیرضا عباسی، رئیس پلیس راهور خراسانجنوبی گفت: ورود کلیه وسایل نقلیه در روز ۱۴ شعبان (روز برات) به آرامستانهای خراسانجنوبی ممنوع است.
ورود به آرامستانها در روز برات با اعمال قانون پلیس همراه خواهد
وی اظهارکرد: برابر تدابیر اتخاذ شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در صورت رعایت نکردن رانندگان در بحث عدم ورود به آرامستانها پلیس مکلف به اعمال قانون به مبلغ پنج میلیون ریال و توقیف یک ماهه خودرو به دلیل تردد غیرضروری در مکان از قبل تعیین شده خواهد بود.
رئیس پلیس راهور خراسانجنوبی یادآورشد: از همه مردم عزیز خراسانجنوبی درخواست میکنیم که برای حفظ سلامت خود امسال از عزیمت به آرامستانها خودداری کنند.
شاید عدم حضور در آرامستانها به ویژه برای کسانی که به تازگی عزیز خود را از دست دادهاند، سخت باشد و بخواهند با حضور بر مزار او کمی از غم درون بکاهند. اما میتوان با راههای دیگری چون ختم قرآن در منزل، کمک به نیازمندان و هدیهکردن ثواب آن به روح درگذشته نیز به آرامش رسید.
تا شکست کرونا راه زیادی باقی نمانده است. اگر همت کرده و بایدها و نبایدهای توصیه شده را رعایت کنیم به مدد الهی کرونا را شکست خواهیم داد.
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