به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استارز اند استریپز، «کوین اشنایدر» فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در ژاپن برای پایگاه‌های نظامی مستقر در توکیو و حومه آن، حالت فوق‌العاده بهداشتی اعلام کرد.

مقررات بهداشتی جدید که برای مقابله با شیوع کرونا اتخاذ می‌شود از امروز دوشنبه لغایت ۵ می (۱۶ اردیبهشت) برقرار است.

این فرمان که ۵ پایگاه نظامی آمریکا را تحت پوشش قرار می‌دهد در حالی صادر شد که انتظار می‌رود امروز، آبه شینزو نخست‌وزیر ژاپن حالت فوق‌العاده اعلام کند.

این در حالی است که ویروس کرونا المپیک توکیو در سال جاری را هم به تعویق انداخت.

گفتنی است در سراسر ژاپن ۳۱۳۹ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و ۷۷ نفر هم جانشان را براثر ابتلاء به این ویروس از دست داده‌اند.