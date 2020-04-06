٧٧ مورد جدید ابتلا به کرونا در فارس شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول همتی گفت: با افزوده شدن این موارد جدید، آمار استان فارس به ۱۲۸۳ نفر رسیده است.

او با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد فوتی بر اثر ابتلاء به کروناویروس در استان گزارش نشده است، افزود: تاکنون ۳۶ نفر در استان به دلیل ابتلاء به کروناویروس جان خود را از دست داده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه ادامه داد: تاکنون ۳۹۲ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدند و ۵۴۹ نفر از مبتلایان نیز به دلیل دارا بودن علائم محدود این بیماری در قرنطینه خانگی به سر می‌برند.

دکتر همتی از شهروندان خواست ضمن در خانه ماندن و رعایت بهداشت فردی، اخبار و اطلاعات موردنیاز خود را از رسانه ملی و وبگاه اختصاصی بیماری کووید ۱۹ به نشانی اینترنتی https://corona.sums.ac.ir/ دریافت کنند.