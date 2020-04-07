فدراسیون کشتی بدنبال انتخاب جانشین حسن رنگرز

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش حسن رنگرز با دریافت حکمی از سوی وزارت ورزش به عنوان سرپرست دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی این وزارتخانه منصوب شد. بدین ترتیب وی از تمامی مسئولیت های خود در فدراسیون کشتی کناره گیری کرد تا متولیان فدراسیون به دنبال جایگزین او به عنوان سخنگو و مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی باشند.

در همین راستا قرار است جلال عسگری دبیر فدراسیون کشتی اعلام کرد بزودی نشستی با حضور مسئولان فدراسیون برگزار خواهد شد تا جانشین رنگرز هر چه سریعتر مشخص و معرفی شود.

حسن رنگرز یکی از مهره‌های کلیدی و کارآمد فدراسیون کشتی محسوب می شد که سوابق مختلفی در عرصه مدیریتی و مربیگری در کشتی را دارد. هر چند وی پس از انتصاب به عنوان سرپرست دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش صراحتا اعلام کرد همچنان دغدغه کشتی را دارد و خدمت به کشتی را در هر جا و هر مسئولیتی همچون یک وظیفه می داند، اما جدایی او از فدراسیون کشتی اتفاق ساده و مطلوبی برای گوش شکسته‌ها نبود.