جهش تولید درمحصولات فرهنگی وقرآنی قدرت نرم جامعه را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان، حجت الاسلام حسن ورهرام در اولین جلسه داخلی کارکنان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان در سال ۹۹، اظهار داشت: کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی در جای جای کشور و تشکل‌های زیر مجموعه سازمان از آغاز شیوع ویروس کرونا بصورت شبانه‌روز به مقابله آن برخاسته‌اند و از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند و با توزیع اقلام بهداشتی و ضدعفونی کردن معابر و اماکن پر تردد، در کنار بقیه فعالان جامعه در مهار کرونا نقش آفرینی کرده‌اند.

وی ضمن قدردانی از کانون‌های فرهنگی تبلیغی شهرستان در راستای همکاری با اداره تبلیغات اسلامی در راستای ضدعفونی کردن معابر و اماکن مریوان، تلاش آنان را مصداق جهاد در این برهه زمانی عنوان کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال جهش تولید، افزود: یکی از عرصه‌های مهم تولید، عرصه فرهنگی و قرآنی است و استان کردستان دارای ظرفیتی عظیم در تولید محتوای فرهنگی و قرآنی است.

حجت الاسلام ورهرام ادامه داد: باید همه دستگاه‌های اجرایی متولی امور فرهنگی و قرآنی در استان در این زمینه با جهش قابل ملاحظه‌ای به این بخش مهم اهتمام ورزند چرا که توجه مضاعف به جهش تولید محصولات فرهنگی و قرآنی می‌تواند منجر به افزایش قدرت نرم جامعه شود.

وی در پایان آرزوی توفیق همه ملت را در پیشبرد و محقق کردن شعار سال از درگاه ایزد منان خواستار شد و همه تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی را تا محو کامل ویروس کرونا به همکاری هرچه بیشتر فراخواند و بر تلاش مضاعف همکاران نیز در این زمینه تاکید کرد.