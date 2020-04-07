عزت الله اکبری تالارپشتی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ظرفیتهای داخلی کشور برای مقابله با بیماری کرونا اظهار داشت: میتوان در داخل کشور با تکیه بر ظرفیت داخلی تجهیزات مورد نیاز را تهیه کرد. در زمینه نیروی انسانی نیز تمام کادر درمانی کشور بسیج شدند و تعداد پرستاران را نیز افزایش دادند.
وی عنوان کرد: به عقیده من تمام تجهیزات پزشکی را میتوان در داخل کشور تولید کرد کما اینکه این اقدام نیز آغاز شده است. بنابراین تولید تجهیزات، در داخل امکانپذیر است.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت گاهی بنا بر فوریت اعلام میکند که نیاز به واردات دارد، گفت: در این شرایط هم از یکسو تولید داخلی داریم و هم از سوی دیگر واردات بنا بر فوریت انجام میشود. به عقیده من، امکان تولید همه تجهیزات در داخل کشور وجود دارد.
اکبری با تاکید بر اینکه تولید برخی از تجهیزات پزشکی ممکن است زمانبر باشد، خاطرنشان کرد: در برخی موارد، تولید تجهیزات پزشکی نیز مانند تولید ماسک آغاز شده است و دانشگاهها نیز برای تولید تجهیزات پیشرفتهتر مشغول هستند.
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