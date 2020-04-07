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۱۹ فروردین ۱۳۹۹، ۹:۵۰

بر اثرابتلا به کرونا؛

۱۱۵۰ نفر در آمریکا طی ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادند

۱۱۵۰ نفر در آمریکا طی ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادند

دانشگاه جانز هاپکینز از فوت هزار و ۱۱۵۰ نفر در آمریکا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دانشگاه جانز هاپکینز در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته هزار و ۱۵۰ نفر در آمریکا جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده اند.

آمریکا از نظر موارد ابتلا به کووید ۱۹ بیشترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده است به طوری که هم اکنون ۳۶۷ هزار نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

از نظر آمار فوتی های ناشی از این بیماری نیز، آمریکا جایگاه سوم را در دنیا به خود اخصاص داده است و تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر در این کشور قربانی شده اند.

کد مطلب 4894256

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