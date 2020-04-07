به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه با شروع بیماری ویروس کرونا برخی سودجویان با فرصت‌طلبی از این موضوع دست به قاچاق لوازم بهداشتی زدند، ابراز داشت: در پی برخورد قاطعانه پلیس ناجا با این پدیده مذموم، ۳۱ قاچاقچی لوازم سلامت‌محور طی نوروز سال جاری در استان دستگیر شدند.

وی ضمن بیان اینکه پلیس ناجا با هرگونه سودجویی پیرامون سلامت مردم به‌شدت و قاطعانه برخورد می‌کند، افزود: طی بازه زمانی مذکور این افراد با ۱۶ فقره پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه یک‌میلیون و ۲۰۳ هزار عدد ماسک، دستکش، پد الکلی و ژل ضدعفونی طی نوروز امسال در استان کشف و ضبط شد، ابراز داشت: هفت هزار لیتر الکل و دارو نیز طی این مدت توسط مأموران پلیس در سطح استان مورد شناسایی قرار گرفت.

حسنی ارزش ریالی این اقلام قاچاق بهداشتی و سلامت‌محور بنا بر نظر کارشناسان امر ۱۷ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال خواند و اضافه کرد: در همین راستا فعالیت‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای مأموران انتظامی استان با محوریت پلیس آگاهی تشدید شده است.