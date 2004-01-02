يك ميليارد و يكصد ميليون ريال به مردم زلزله زده بم كمك شد

به گزارش خبر گزاري "مهر"، در راستاي كمك هاي خيرخواهانه مردم نوعدوست و خير كشورمان به بازماندگان فاجعه بم روز پنجشنبه ( يازدهم ديماه) مراسم گلريزاني با عنوان « فصل بيقراري» به ميزباني معاونت فرهنگي ، اجتماعي شهرداري مشهد برگزار شد جمع كثيري از هنرمندان، ورزشكاران، مسئولان سياسي و ورزشي استان خراسان و مردم مشهد حضور داشتند ، مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون ريال به عنوان كمك هاي نقدي براي بازماندگان فاجعه بم جمع آوري شد.

گفتني است : دراين مراسم كه با كمكهاي چشمگير مردم خيرخواه مشهد و جمع آوري يك ميليارد و يكصد ميليون ريال همراه بود ، شهردار مشهد در سخناني از برگزاركنندگان اين مراسم تقدير و تشكر نمود و ابراز اميدواري كرد كه مردم هميشه در صحنه و خيرخواه ايران همچنان كمك هاي خود را به بازماندگان زلزله بم ادامه دهند.

بنا براين گزارش : علاوه بر مبلغي كه توسط مردم و مسئولان براي كمك به مردم مصيبت ديده بم جمع آوري شد يكي از افراد خير مشهد با اهداء مبلغ دويست وپنجاه ميليون ريال هزينه ساخت واحدهاي مسكوني پيش ساخته براي بازماندگان زلزله بم را متقبل شد.

شايان ذكر است : مردم و مسئولان مشهد و استان خراسان در اين مراسم كه در نوع خود بي سابقه بود علاوه بر كمك هاي نقدي ، كمك هاي غير نقدي فراواني را نيز به مردم زلزله زده بم اهدء كردند.

