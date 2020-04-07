جلسات دستگاه قضایی در قزوین به صورت غیر حضوری است

ابوالفضل محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی که استان قزوین نیز مانند سایر مناطق کشور با بحران ویروس کرونا روبرو شده و لازم است نکات بهداشتی از سوی همه مردم و دستگاه‌های اجرایی رعایت شود.

وی افزود: با استفاده حداکثری از تکنولوژی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در دادگستری استان اقدام شده و در راستای سیاست‌های ملی و دستورالعمل‌های قوه قضائیه به دنبال آن هستیم تا با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در دستگاه قضائی استان از شیوع این ویروس بکاهیم.

محبی تصریح کرد: از اسفند ماه سال گذشته تمام جلسات استانی در دادگستری قزوین از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می‌شود و تمام حوزه‌های قضائی و دادگاه‌های بخش نیز به این فناوری مجهز شده اند.

سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان ضمن تاکید بر ضرورت بهره گیری از شیوه دادرسی تمام الکترونیک در استان بیان کرد: دفاتر خدمات قضائی نیز در سراسر استان آماده دریافت و ارسال لوایح قضائی به صورت الکترونیک هستند و این امر موجب کاهش هزینه و تردد مراجعان و حفظ سلامتی عموم مردم خواهد شد.

این مقام قضائی از بهره مندی از فناوری اطلاعات در دادرسی‌های قضائی غیرحضوری خبر داد و گفت: با توجه به دستورات رئیس کل دادگستری استان از عموم مردم درخواست می‌گردد به دلیل شیوع ویروس کرونا در حال حاضر، از طرح شکایات و دعاوی غیر مهم و غیرضروری و مراجعه به مجتمع‌های قضائی اجتناب کنند.