وزير دفاع انگليس به وخامت اوضاع در عراق اعتراف كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري الجزيره ،اين وزيرانگليسي كه با راديو بي بي سي گفتگو مي كرد با بيان اين مطلب افزود: جنگ عليه عراق عواقب و پيامدهاي ناگوارمنفي را به دنبال داشته زيرا موجب شد برخي ازسازمانهاي تروريستي عناصر خود را براي رويارويي و مبارزه با نيروهاي اشغالگر عازم اين كشور كنند.

وزيردفاع انگليس تاكيد كرد كه عراق در دراز مدت از نعمت امنيت و ثبات برخوردار خواهد شد. جف هون ياد آور شد: نيروهاي كشورش تا يك سال ديگرو يا بيشتر درعراق باقي خواهند ماند نه به عنوان نيروهاي اشغالگر بلكه به عنوان نيروهاي كمك كننده به عراقي ها براي ايجاد امنيت و برقراري دمكراسي دراين كشور .

وي ابراز خوشبيني كرد تا پاين ژوئن آينده پروسه انتقال قدرت به عراقي ها صورت پذيرد. وزيردفاع انگليس با بيان اينكه نمي توان درحال حاضر پيش بيني كرد كه شمار نيروهاي انگليسي كه قرار است درعراق باقي بمانند چقدر خواهد بود، اظهارداشت : احتمالا مجموعه اقداماتي براي انجام تغييرات در نقش نيروهاي انگليسي مستقر در عراق صورت خواهد گرفت .

جف هون با اشاره به مساله سلاحهاي كشتار جمعي درعراق گفت: گروه بازرسان آمريكايي مستقر درعراق به سرنخ ها و ادله اي ازوجود برنامه هاي سلاحهاي هسته اي دست يافته اند .