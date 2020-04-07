تولید دهها عنوان برنامه آموزش مجازی برای شهروندان تهرانی

به گزارش روابط خبرگزاری مهر، در پی شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی، فرهنگسرای هنگام همسو وهمگام با سایر مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تلاش نموده با تولید و انتشار برنامههای متنوع در فضای مجازی به روزترین شیوهها را برای پیگیری آموزشی مخاطبین و دانش آموزان این مرکز فراهم نماید.
در همین راستا همه روزه با تولید و پخش برنامههای آموزشی و فرهنگی علاوه بر ارائه آموزشهای لازم مبنی بر پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اقدام به تهیه برنامههای جذاب و بازیهای خلاقانه جهت پرکردن اوقات فراغت خانوادهها میکند.
همچنین واحد آموزش این مرکز با همکاری مدرسین مجموعه به صورت مجازی اقدام به برگزاری دورههای مختلف قرآنی، تجسمی، ورزشی، روانشناسی و … مینماید.
امید است با همراهی و همکاری شهروندان عزیز هر چه زودتر فرایند آموزشی به شرایط مطلوب برگردد.
شهروندان گرامی میتوانند برنامههای فرهنگسرای هنگام را در اینستاگرام دنبال کنند.
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