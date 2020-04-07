  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳:۰۰

تولید دهها عنوان برنامه آموزش مجازی برای شهروندان تهرانی

تولید دهها عنوان برنامه آموزش مجازی برای شهروندان تهرانی

فرهنگسرای هنگام در ایام تعطیلات کرونایی اقدام به تولید دهها عنوان برنامه محتوایی در حوزه‌های مختلف آموزشی، تربیتی، تفریحی و … در فضای مجازی نموده است.

به گزارش روابط خبرگزاری مهر، در پی شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی، فرهنگسرای هنگام همسو وهمگام با سایر مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تلاش نموده با تولید و انتشار برنامه‌های متنوع در فضای مجازی به روزترین شیوه‌ها را برای پیگیری آموزشی مخاطبین و دانش آموزان این مرکز فراهم نماید.

در همین راستا همه روزه با تولید و پخش برنامه‌های آموزشی و فرهنگی علاوه بر ارائه آموزش‌های لازم مبنی بر پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اقدام به تهیه برنامه‌های جذاب و بازی‌های خلاقانه جهت پرکردن اوقات فراغت خانواده‌ها می‌کند.

همچنین واحد آموزش این مرکز با همکاری مدرسین مجموعه به صورت مجازی اقدام به برگزاری دوره‌های مختلف قرآنی، تجسمی، ورزشی، روانشناسی و … می‌نماید.

امید است با همراهی و همکاری شهروندان عزیز هر چه زودتر فرایند آموزشی به شرایط مطلوب برگردد.

شهروندان گرامی می‌توانند برنامه‌های فرهنگسرای هنگام را در اینستاگرام دنبال کنند.

کد مطلب 4894584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها