تولید دهها عنوان برنامه آموزش مجازی برای شهروندان تهرانی

به گزارش روابط خبرگزاری مهر، در پی شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی، فرهنگسرای هنگام همسو وهمگام با سایر مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تلاش نموده با تولید و انتشار برنامه‌های متنوع در فضای مجازی به روزترین شیوه‌ها را برای پیگیری آموزشی مخاطبین و دانش آموزان این مرکز فراهم نماید.

در همین راستا همه روزه با تولید و پخش برنامه‌های آموزشی و فرهنگی علاوه بر ارائه آموزش‌های لازم مبنی بر پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اقدام به تهیه برنامه‌های جذاب و بازی‌های خلاقانه جهت پرکردن اوقات فراغت خانواده‌ها می‌کند.

همچنین واحد آموزش این مرکز با همکاری مدرسین مجموعه به صورت مجازی اقدام به برگزاری دوره‌های مختلف قرآنی، تجسمی، ورزشی، روانشناسی و … می‌نماید.

امید است با همراهی و همکاری شهروندان عزیز هر چه زودتر فرایند آموزشی به شرایط مطلوب برگردد.

شهروندان گرامی می‌توانند برنامه‌های فرهنگسرای هنگام را در اینستاگرام دنبال کنند.