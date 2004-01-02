  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۰۱

مدير تيم هاي ملي تكواندو به باكو مي رود

ذوالقدر حريفان ايران را به تماشا مي نشيند

مدير تيم هاي ملي تكواندو به آذربايجان سفر مي كند.

به گزارش خبرنگار "مهر" رقابت هاي انتخابي المپيك در قاره اروپا اوايل اسفند ماه در باكو مركز آذربايجان برگزار خواهد شد.
 با توجه به اينكه حريفان اصلي ملي پوشان ايران بجز كره جنوبي در قاره اروپا به سر مي برند، حسن ذوالقدر تصميم گرفته رقابت هاي انتخابي اين قاره را از نزديك تماشا كند . البته چون مسابقات انتخابي قاره آسيا بعد از اروپا برگزار مي شود احتمال اينكه با در نظر گرفتن رقباي ايران در اوزان مختلف ، ذوالقدر براي نماينده اعزامي ايران به رقابتهاي انتخابي المپيك تصميم جديدي اتخاذ كند ، دور از ذهن نيست.

 

 

کد مطلب 48946

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها