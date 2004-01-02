ذوالقدر حريفان ايران را به تماشا مي نشيند

به گزارش خبرنگار "مهر" رقابت هاي انتخابي المپيك در قاره اروپا اوايل اسفند ماه در باكو مركز آذربايجان برگزار خواهد شد.

با توجه به اينكه حريفان اصلي ملي پوشان ايران بجز كره جنوبي در قاره اروپا به سر مي برند، حسن ذوالقدر تصميم گرفته رقابت هاي انتخابي اين قاره را از نزديك تماشا كند . البته چون مسابقات انتخابي قاره آسيا بعد از اروپا برگزار مي شود احتمال اينكه با در نظر گرفتن رقباي ايران در اوزان مختلف ، ذوالقدر براي نماينده اعزامي ايران به رقابتهاي انتخابي المپيك تصميم جديدي اتخاذ كند ، دور از ذهن نيست.