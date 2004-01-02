رييس كميته داوران تكواندو به قاهره سفر مي كند

به گزارش خبرنگار "مهر" پس از آنكه كميته داوران فدراسيون جهاني تغييراتي در قوانين مسابقات را به كشورهاي عضو اعلام كرد، داوران بين المللي از اين پس براي قضاوت در مسابقات معتبر بايد دوره بازآموزي را طي كنند. برخي داوران بين المللي ايران در كلاس هماهنگي آلمان شركت كردند. چند نفري هم در پكن اين دوره را ديدند اما تنها كسي كه از ميان داوران بين المللي اين كلاس ها شركت نكرده بود ، حسين علي نظري رييس كميته داوران بود كه او هم قراراست به قاهره سفر كند.

مسابقات انتخابي المپيك در اواخر دي ماه در قاهره مصر برگزار مي شود كه قبل از آن، كلاس بازآموزي قوانين جديد برگزار خواهد شد. گويا نظري 27 دي ماه به قاهره سفر مي كند تا اين كلاس را پشت سر بگذارد.