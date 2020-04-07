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۱۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۸:۱۰

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی:

هزار و ۲۳۲ فرصت شغلی در بخش تعاون خراسان جنوبی ایجاد شد

هزار و ۲۳۲ فرصت شغلی در بخش تعاون خراسان جنوبی ایجاد شد

بیرجند- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی گفت:هزار و ۲۳۲ فرصت شغلی در بخش تعاون خراسان جنوبی ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی صبح سه‌شنبه در جلسه بررسی و تحلیل شاخص نرخ بیکاری خراسان‌جنوبی طی سال ۹۸ اظهارکرد: در حوزه تعاون و کار در خراسان جنوبی طی سال گذشته اتفاقات بسیار ارزشمندی رخ داد که از آن جمله می‌توان به طرح یارانه دستمزد اشاره کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: بر اساس این طرح که در اواخر سال (سه ماهه چهارم سال ۹۸) برگزار شد، ۷۳۰ نفر شغل اولی وارد بازار کار شدند.

اشرفی بیان کرد: در سال ۹۷ تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۷۷ هزار و ۴۹ نفر بود که این آمار در سال ۹۸ به ۸۰ هزار و ۶۴۸ نفر رسید که نشان از افزایش از سه هزار و ۵۰۰ نفری (۳۱ درصد افزایش) آمار بیمه شدگان تأمین اجتماعی در خراسان جنوبی است.

وی با بیان اینکه در حوزه تعاون نیز طی سال ۹۸ حدود هزار و ۲۳۲ فرصت شغلی به وجود آمد، ادامه داد: اعتبارات بخش مشاغل خانگی ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد اعتبارات مشاغل خانگی در خراسان‌جنوبی جذب شده که در کاهش نرخ بیکاری بسیار تأثیرگذار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اعتبارات بخش اشتغال پایدار روستایی و عشایر که از سال ۹۷ آغاز شده است، گفت: در راستای این حوزه دو هزار و ۸۲۹ طرح با پیش بینی اشتغال ۶ هزار و ۳۲۸ نفر با تحقق ۱۰۵ درصدی نیز از دیگر نقاط ارزشمند در حوزه کار طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ بود.

اشرفی با اشاره بحث به کارگماری جویندگان کار از طریق مراکز کاریابی اظهار کرد: طی سال گذشته هزار و ۶۷۶ نفر از این طریق جذب بازار کار شدند که همه این موارد در مجموع در کاهش نرخ بیکاری مؤثر است.

کد مطلب 4894947

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