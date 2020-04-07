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۱۹ فروردین ۱۳۹۹، ۲۰:۴۹

گفتگوی زنگنه با وزرای نفت سه عضو اوپک وغیراوپک درباره بازار نفت

گفتگوی زنگنه با وزرای نفت سه عضو اوپک وغیراوپک درباره بازار نفت

وزیر نفت در توئیتی نوشت: قبل از برگزاری هر اجلاسی بین اوپک و غیر اوپک باید در خصوص ارقام پایه تولید هرکشور که الزاماً مبنای کاهش تولید قرار می‌گیرد، توافق شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «مذاکراتی با رئیس کنفرانس اوپک، وزیر محترم نفت الجزایر- داشتم و دیروز عصر نیز تماس‌های تلفنی با وزرای محترم نفت روسیه و کویت در مورد نحوه تصمیم سازی در اجلاس آتی بین اعضای اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت برقرار کردم».

وی در ادامه آورده است: «در این مذاکرات تاکید شد که باید تولیدکنندگان دیگر کشورها از جمله آمریکا و کانادا هم در این موضوع مشارکت داشته باشند و قبل از برگزاری هر اجلاسی بین اوپک و غیر اوپک باید در خصوص ارقام پایه تولید هرکشور که الزاماً مبنای کاهش تولید قرار می‌گیرد، توافق شود.»

کد مطلب 4895074

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