گفتگوی زنگنه با وزرای نفت سه عضو اوپک وغیراوپک درباره بازار نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «مذاکراتی با رئیس کنفرانس اوپک، وزیر محترم نفت الجزایر- داشتم و دیروز عصر نیز تماس‌های تلفنی با وزرای محترم نفت روسیه و کویت در مورد نحوه تصمیم سازی در اجلاس آتی بین اعضای اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت برقرار کردم».

وی در ادامه آورده است: «در این مذاکرات تاکید شد که باید تولیدکنندگان دیگر کشورها از جمله آمریکا و کانادا هم در این موضوع مشارکت داشته باشند و قبل از برگزاری هر اجلاسی بین اوپک و غیر اوپک باید در خصوص ارقام پایه تولید هرکشور که الزاماً مبنای کاهش تولید قرار می‌گیرد، توافق شود.»