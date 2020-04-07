قرنطینه بهترین راه کنترل بیماری کرونا است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز کسانی شامگاه سه شنبه در نشست ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا در سالن جلسات سپاه ناحیه دزفول، اظهار کرد: تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در بیمارستان بزرگ دزفول از ابتدای شیوع ویروس تاکنون ۱۴۴ نفر بوده که ۹۱ نفر از این بیماران از شهرستان دزفول، ۳۲ نفر از شوش، هشت نفر از گتوند و ۱۳ نفر خارج از حوزه دانشگاه علوم پزشکی هستند.

وی با بیان اینکه تا تاریخ ۱۶ فروردین، ۳۱ درصد از مبتلایان کرونا در بیمارستان بزرگ دزفول زنان خانه دار بوده‌اند، افزود: تعداد زیادی از مبتلایان نیز از گروه افراد دارای شغل آزاد و یا بازنشسته بوده‌اند.

سرپرست مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: بر اساس آمار جمع آوری شده تا تاریخ ۱۶ فروردین از هر صد هزار نفر جمعیت شهرستان دزفول ۱۷ نفر و از هر صد هزار نفر جمعیت شهرستان شوش ۱۳ نفر به کرونا مبتلا شده‌اند.

کسانی، میانگین ابتلاء به کرونا در گتوند را نیز ۸.۵ نفر در هر صد هزار نفر جمعیت برشمرد و گفت: بر اساس آمارهای جمع آوری شده بیشترین بار ابتلاء به کرونا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول از یک فروردین تا ۱۶ فروردین مربوط به شهرستان دزفول بوده است.

وی، خواستار تداوم قرنطینه خانگی و محدودیت‌های ترافیکی و صنفی شد و گفت: در شرایطی که به خاطر تحریم‌ها و کمبود منابع مالی، انجام تست از تمام مردم امکان پذیر نیست، قرنطینه و تداوم اعمال محدودیت‌ها از سوی ستاد مدیریت بیماری کرونا بهترین راه برای کنترل این ویروس است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز در این نشست اظهار کرد: با شیوع کرونا، ابتدا با تلاش‌های متعدد موفق به تجهیز بیمارستان بزرگ دزفول شدیم و علیرغم مشکلات و کمبودها با توجه به تجربیات گذشته توانستیم به خوبی وضعیت بحرانی را مدیریت کنیم.

داود سلمانپور افزود: نخستین خواسته مردم تأمین مواد شوینده و ضدعفونی بود که با توجه به عوارض الکل، با کمک یک شرکت دانش بنیان تولید محلول ضدعفونی در دزفول آغاز شد که در ابتدا روزی دو هزار و در حال حاضر روزانه ۱۰ هزار محلول ضدعفونی توسط این شرکت تولید و در شمال خوزستان و سایر استان‌های کشور توزیع می‌شود.

وی، تأمین ماسک را از دیگر مطالبات مردم در این ایام دانست و گفت: ابتدا مواد اولیه ماسک در اختیار ما نبود اما خوشبختانه با کمک یک شرکت دانش بنیان تولید ماسک به صورت علمی و فنی آغاز و در حال حاضر روزانه بین شش تا هفت هزار ماسک چندلایه و ساده در دزفول تولید می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان اینکه چهار مرکز جهادی تولید ماسک نیز زیر نظر سازمان غذا و دارو با رعایت مسائل بهداشتی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: بخش زیادی از نیاز مردم دزفول و شمال خوزستان در زمینه ماسک و مواد ضدعفونی رفع شده است.

سلمانپور عنوان کرد: بیماران مبتلا به کرونا به داروهای تخصصی ویژه‌ای نیاز دارند که خوشبختانه با همکاری وزارت بهداشت این داروها به صورت مرتب تأمین می‌شوند و نگرانی و کمبودی در زمینه تأمین این داروهای تخصصی در دزفول وجود ندارد.