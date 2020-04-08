ورود دانشگاه آزاد به بحرانهای پساکرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، دیدار نوروزی محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری و مدیران کل این مجموعه، عصر روز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه به صورت ویدئو کنفرانس در بستر سرویس جلسات آنلاین دانشگاه هوشمند (دان) برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سرمقاله خود که با عنوان «دنیای پساکرونا، تکرار تاریخ یا رخدادی نو در نظم جهانی: آمریکا در راه افول یا طلوع دوباره؟» در یکی از روزنامه‌ها، اظهار داشت: واقعیت این است که ارزش‌های حاکم بر تفکر، سیاست را شکل می‌دهد و سیاست نیز علم را جهت‌دهی می‌کند؛ بنابراین علم کنونی ماحصل ۸ دهه مدیریت آمریکا و بخشی مدیریت شوروی بر علم است. در نتیجه این ۸ دهه حکمرانی، سیاست علمی اکنون به این نقطه رسیده که علم امروز پاسخ دقیق و متقن برای مقابله با یک ویروس ندارد.

وی افزود: در سال ۲۰۲۰ امنیت و سلامت زیر سوال رفته و همه کشورهای جهان درگیر مواجهه با یک ویروس هستند و جریان راهبری ۸۰ ساله علم، لنگ لنگان به دنبال راه حل می‌گردند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه به فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور، خاطرنشان کرد: پس از شیوع ویروس کرونا، یکباره با قرنطینه‌ای مواجه شدیم که همه دنیا درگیر آن شده و به تبع آن اکثریت مردم در خانه مانده‌اند و در بستر فضای مجازی ارتباط خود را شکل می‌دهند. سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا ممکن است ویروس کرونا خواسته یا ناخواسته مردم را به سمت حکمرانی جدید و سبک زندگی مبتنی بر فضای مجازی سوق دهد؟

وی افزود: واقعیت این است که کرونا ۴۵ روز است مردم را به سبک زندگی در فضای نوین مجازی عادت داده است. اینجاست که به اهمیت موضوع قوت در فضای مجازی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، پی می‌بریم. متأسفانه دولت تاکنون نسبت به فضای مجازی غفلت کرده و اگر تنها شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کرده بود، اکنون با بحران فضای مجازی روبرو نمی‌شدیم و اینجا جایی است که باید یک اتفاق جدید بیافتد. دانشگاه آزاد اسلامی باید در مورد این موضوع تدبیر و حرکت جدی داشته باشد.

طهرانچی با اشاره به معضلات پساکرونا در جهان، اظهار داشت: امنیت غذایی و حکمرانی، بحران‌هایی است که بعد از کرونا به وجود خواهد آمد و کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست، بنابراین معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی باید درباره این بحران‌ها راهبرد جدی داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی حاشیه‌سازی‌ها و دروغ پراکنی‌ها علیه این دانشگاه، تصریح کرد: تحول در دانشگاه آزاد اسلامی یک عبور و پوست‌اندازی است و اگر دانشگاه بتواند مرحله پوست اندازی را پشت سر بگذارد و وارد مرحله جدید شود، دانشگاه آزاد اسلامی تأثیرگذاری جدی در کشور خواهد داشت. خوشبختانه این مرحله با حضور نیروهای انقلابی و جهادی در دانشگاه آزاد اسلامی در حال گذار است، اما در مدت شش ماه گذشته یک جریان حاشیه‌ساز با تکیه بر بی‌اخلاقی‌ها و دروغ پراکنی ها به دنبال برهم ریختن محاسبات دانشگاه آزاد اسلامی هستند و تلاش دارند همه افعال نوآورانه، تحول زا و هر آنچه در این مدت در دانشگاه انجام شده را زیر سوال ببرند.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: این جریان تلاش دارد تا جلوی پیشرفت علمی کشور را بگیرد و جریان انقلابی را متوقف کند، چرا که آنها می‌خواهند دانشگاه آزاد اسلامی همان دانشگاه آزاد سابق باشد. به همین دلیل به دروغ و بی‌اخلاقی متوسل می‌شوند و مطالب را کاملاً وارونه بیان می‌کنند، اما معتقدیم که برای اصلاح دانشگاه باید هزینه بدهیم و پای اصول خود ایستاده ایم.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یک رویکرد قانونی و یک رویکرد تحولی دارد، گفت: برخی این رویکردهای دانشگاه را بر نمی‌تابند و می‌خواهند ما را درگیر فضای بی‌اخلاقی و سخیف خود کنند که ان‌شاءالله با قوت از این وضعیت عبور خواهیم کرد، چرا که ما از ابتدا طبق بیانات مقام معظم رهبری می‌دانستیم که پیشرفت علمی کشور دشمن دارد و با آگاهی از این موضوع وارد این مسیر شدیم.

در ادامه این جلسه، معاونان و مدیران کل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی گزارش عملکرد این معاونت در سال گذشته را ارائه کردند و موضوع افتتاح و راه‌اندازی سراهای نوآوری «توسعه صنایع منطقه‌ای» و «صنایع خلاق» و… در تهران و بازار فناوری و نوآوری در اراک و سایر سراهای نوآوری در دیگر استان‌ها بررسی شد.