توزیع اقلام اساسی تنظیم بازار هرمزگان همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله احمدی اظهار داشت: با عنایت به طرح توزیع اقلام اساسی در استان و جلوگیری از التهابات ناشی از افزایش تقاضا، کالاهای گوشت مرغ منجمد و گرم، گوشت قرمز منجمد، برنج، شکر، سیب درختی و پرتقال در استان عرضه شد.

رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان اعلام کرد: در طرح تنظیم بازار که از ۲۵ اسفند ماه آغاز شد، تاکنون ۱۵۰ تن گوشت مرغ منجمد، ۲۴۰۰ تن گوشت مرغ گرم، ۱۵۰ تن گوشت قرمز منجمد، ۱۰۰۰ تن برنج هندی، ۱۲۰ تن برنج پاکستانی، ۸۰۰ تن شکر سفید، ۶۲۰ تن سیب درختی و ۶۲۰ تن پرتقال با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازاربین شهروندان عرضه شد.

وی قیمت اقلام اساسی را به ازای هر کیلو برای گوشت مرغ منجمد ۱۲۰ هزار ریال، گوشت مرغ گرم ۱۱۷ هزار ریال، گوشت قرمز منجمد ۴۰۰ هزار ریال، برنج هندی ۶۸۰ هزار ریال، برنج پاکستانی ۸۹۰ هزار ریال، شکر سفید کیلو ۴۷ هزار ریال، سیب درختی ۶۸۰۰ ریال، پرتقال ۶,۸۰۰ ریال اعلام کرد.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان در ادامه افزود: کالاهای اساسی در سطح استان از طریق شبکه‌های منتخب و فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچنان در حال توزیع می‌باشد و با برنامه ریزی‌های که انجام شده توزیع کالاهای اساسی تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان اطلاع دهند.