یکی دیگر از شهرهای چین قرنطینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با لغو قرنطینه شهر ووهان که نخستین کانون همهگیری کرونا محسوب میشود، شهر «سوایفنه» (Suifenhe) استان «هِیلونگجیانگ» واقع در شمال چین، از امروز چهارشنبه درگیر محدودیتهای سخت تردد شد.
گفتنی است شیوع بیماری در این شهر که مرزی زمینی با روسیه دارد، ناشی از ورود دستکم ۲۵ تبعه خارجی آلوده به کرونا است که بیم تبدیل شدن شهر به کانون جدید بیماری را افزایش میدهد.
طبق قوانین قرنطینه وضع شده برای شهر سوایفنه، افراد باید در خانههای خود بمانند و از هر خانواده تنها یک نفر آن هم هر ۳ روز یک بار، حق تردد به داخل شهر را دارد.
گفتنی است در شهر ووهان، ۵۰ هزار نفر به بیماری مبتلا شدند که از این میان، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.
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