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۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ۱۲:۲۷

با تصمیم دولت عراق

بسته ماندن مرز مهران تا ۳۰ فروردین تمدید شد

بسته ماندن مرز مهران تا ۳۰ فروردین تمدید شد

سخنگوی گمرک ایران گفت: با تصمیم دولت عراق، مرز مهران تا ۳۰ فروردین بسته خواهد ماند تا مجددا در خصوص آن تصمیم گیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: دولت عراق، در نشست اخیر خود تصمیم گیری در خصوص بازگشایی مرز مهران در روز ۲۳ فروردین را در دستور کار خود قرار داده بود که وزارت بهداشت این کشور به دلیل برخی از نگرانی‌ها، پیشنهاد تمدید یک هفته‌ای این تاریخ را برای مسدودی این مرز ارائه کرد.

سخنگوی گمرک ایران ادامه داد: بر اساس این تصمیم، مرز مهران تا ۳۰ فروردین بسته خواهد ماند تا مجدداً در خصوص آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: در ارتباط ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور با استاندار ایلام نیز بر تردد فعالان اقتصادی از مرز مهران، با رعایت موضوعات مرتبط با سلامت جامعه تاکید شده است و به وزارت خارجه نیز دستور داده شده تا پیگیر بازگشایی این مرز شود.

لطیفی گفت: امیدواریم تلاش‌ها برای بازگشایی مرز مهران تا پیش از ۳۰ فروردین نتیجه دهد و پیش از این تاریخ این مرز مهم بازگشایی شود.

کد مطلب 4895541
سمیه رسولی

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    نظرات

    • غزل IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام ،وقتتون بخیر یعنی بعد از30باز میشه؟ برای ماه رمضان....؟؟؟؟؟

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