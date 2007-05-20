آمریکا رژیم صهیونیستی را به کاهش تهاجمات علیه فلسطینیان فرا خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، "گرودون جاندرو" سخنگوی کاخ سفید پس از اینکه کابینه امنیتی اسرائیل با افزایش حملات علیه نوار غزه موافقت کرد، در جمع خبرنگاران گفت : ما از خشونت ها نگران هستیم و تمامی طرفین را به اثبات خویشتنداری فرامی خوانیم.

وی افزود: اما حماس نیز باید به حملات موشکی خود پایان دهد.

کابینه رژیم صهیونیستی روز یکشنبه با گسترش تهاجم نیروهای نظامی خود بر ضد مردم بی دفاع فلسطین در غزه موافقت کرد.