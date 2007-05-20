  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۱:۵۵

آمریکا رژیم صهیونیستی را به کاهش تهاجمات علیه فلسطینیان فرا خواند

بدنبال موافقت امروز کابینه رژیم صهیونیستی با افزایش تهاجم علیه غزه، واشنگتن این رژیم را به کاهش تهاجمات بر ضد فلسطینیان فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، "گرودون جاندرو" سخنگوی کاخ سفید پس از اینکه کابینه امنیتی اسرائیل با افزایش حملات علیه نوار غزه موافقت کرد، در جمع خبرنگاران گفت : ما از خشونت ها نگران هستیم و تمامی طرفین را به اثبات خویشتنداری فرامی خوانیم.

وی افزود: اما حماس نیز باید به حملات موشکی خود پایان دهد.

کابینه رژیم صهیونیستی روز یکشنبه با گسترش تهاجم نیروهای نظامی خود بر ضد مردم بی دفاع فلسطین در غزه موافقت کرد.

در بیانیه کابینه رژیم صهیونیستی آمده است : عملیات ها بویژه علیه حماس و جهاد اسلامی متمرکز خواهند شد.

این بیانیه می افزاید: در حال حاضر، گزینه عملیات زمینی در سطح گسترده انجام نخواهد شد.

حملات نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر علیه مردم بی گناه در نوار غزه ده ها کشته و زخمی برجای گذاشته است.
کد مطلب 489557

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه