مدير مجموعه ورزشي آزادي : برگزاري اين ديدار به صلاح نبود

حسن ضياء آذري مديرمجموعه ورزشي آزادي تهران درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : تا ساعت 13 امروزتنها هزارنفر از تماشاگران علاقمند خود را به ورزشگاه آزادي تهران رسانده بودند و تعدادي هم پس ازخريد بليت هاي همت عالي به منازلشان بازگشتند. با توجه به بارش شديد برف كه زمين ورزشگاه آزادي را به طور كامل پوشانده بود ، پس از مشورتي كه با مسئولان فدراسيون فوتبال داشتيم تصميم گرفتيم اين ديدار را برگزار نكنيم تا به چمن ورزشگاه صدماتي وارد نشود.

آذري ادامه داد : البته مردم فوتبالدوست و خير تهران طي امروز و ديروز با مراجعه به ورزشگاه شهيد شيرودي و آزادي بليت هاي همت عالي اين مسابقه را خريداري كردند تا به نوعي به هموطنان زلزله زده كمك كنند.

مديرمجموعه ورزشي آزادي تهران درپايان تاكيد كرد اين احتمال وجود داشت درصورت برگزار شدن اين ديدار صدمات جبران ناپذيري به چمن زمين ورزشگاه آزادي وارد مي شد، به همين خاطر تصميم گرفتيم با توجه به دوستانه بودن اين بازي آن را به زمان ديگري موكول كنيم.