پیام کمیسیون صلح و ورزش به مناسبت روز ورزش برای صلح و توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک بمناسبت روز بین المللی ورزش برای صلح و توسعه آمده است.

روز ششم آپریل از طرف سازمان ملل به عنوان روز بین المللی ورزش برای صلح و توسعه International Day of Sport for Development and Peace نامگذاری شده است و این روز فرصتی برای احترام به ارزش‌های مهمی است که در واقع بیانگر روح واقعی ورزش هستند.

کمیته بین المللی المپیک با گرامیداشت این روز در نظر دارد توجه جهانیان را به امر «ورزش در خدمت توسعه و صلح» معطوف نماید. در واقع این رویداد جدید فرصتی برای جشن گرفتن و ارتقای ورزش به عنوان ابزاری نو و مؤثر جهت تغییر مثبت برای جامعه و افراد در سراسر جهان است و همانگونه که روح ورزش با بی عدالتی و نابرابری متضاد است، ششم آپریل نیز معنای زیبای ورزش که دوستی، صلح و سلامت است را یادآوری می‌نماید.

متأسفانه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا مراسمی برگزار نگردید و ناگزیر برای جلوگیری از پیشروی این ویروس در خانه ماندیم. در این جاست که نقش ورزش به عنوان مهمترین ابزار برای حفظ سلامتی به کمک بشریت آمده است.

در روزهایی که ثروت و قدرت نمی‌تواند نجات دهنده جان انسان‌ها باشند، ورزش قدرتمندترین ابزار برای صحت جسمی و تقویت روحیه پایداری در بین مردم به شمار می‌رود.

در این راستا قهرمانان ملی به عنوان پرچمداران غرور و افتخار ورزشی هر کشور، توانستند با کمک‌های مادی و معنوی خود، پیشگام صلح، دوستی و سلامت در جوامع مختلف باشند.

در خاتمه امیدواریم این چالش بزرگ با کمترین آسیب بتواند زمینه پیشرفت و همبستگی و نزدیکی ملت‌ها به یکدیگر را پدید آورد.