دو بازیکن چهارمحال و بختیاری نامزد بهترین بسکتبالیست آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، بسکتبال آسیا نام پنج بازیکن کشورمان را در جمع نامزدهای کسب بهترین بازیکن آسیا از نگاه کاربران قرار داد.

در این لیست ۵ نفره نام محمد جمشیدی و بهنام یخچالی از بسکتبالیست‌های ملی پوش چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

با توجه به درخشش و نقش بالای ورزشکاران این استان در پیروزی‌های تیم ملی، شانس کسب عنوان بهترین بسکتبالیست آسیا توسط جمشیدی و یخچالی دور از دسترس نیست.

نام حامد حدادی، مایک رستم‌پور و نوید رضایی‌فر از ایران نیز در این نظرسنجی منتشر شده قرار دارد.