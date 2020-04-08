  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ۱۵:۱۴

دو بازیکن چهارمحال و بختیاری نامزد بهترین بسکتبالیست آسیا

دو بازیکن چهارمحال و بختیاری نامزد بهترین بسکتبالیست آسیا

شهرکرد- دو بازیکن چهارمحال و بختیاری نامزد بهترین بسکتبالیست آسیا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، بسکتبال آسیا نام پنج بازیکن کشورمان را در جمع نامزدهای کسب بهترین بازیکن آسیا از نگاه کاربران قرار داد.

در این لیست ۵ نفره نام محمد جمشیدی و بهنام یخچالی از بسکتبالیست‌های ملی پوش چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

با توجه به درخشش و نقش بالای ورزشکاران این استان در پیروزی‌های تیم ملی، شانس کسب عنوان بهترین بسکتبالیست آسیا توسط جمشیدی و یخچالی دور از دسترس نیست.

نام حامد حدادی، مایک رستم‌پور و نوید رضایی‌فر از ایران نیز در این نظرسنجی منتشر شده قرار دارد.

کد مطلب 4895820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه