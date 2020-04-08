دو بازیکن چهارمحال و بختیاری نامزد بهترین بسکتبالیست آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، بسکتبال آسیا نام پنج بازیکن کشورمان را در جمع نامزدهای کسب بهترین بازیکن آسیا از نگاه کاربران قرار داد.
در این لیست ۵ نفره نام محمد جمشیدی و بهنام یخچالی از بسکتبالیستهای ملی پوش چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
با توجه به درخشش و نقش بالای ورزشکاران این استان در پیروزیهای تیم ملی، شانس کسب عنوان بهترین بسکتبالیست آسیا توسط جمشیدی و یخچالی دور از دسترس نیست.
نام حامد حدادی، مایک رستمپور و نوید رضاییفر از ایران نیز در این نظرسنجی منتشر شده قرار دارد.
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