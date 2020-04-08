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۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ۱۵:۱۴

طی یکسال گذشته صورت گرفت؛

رسیدگی به بیش از ۱۶ هزار فقره پرونده در تعزیرات حکومتی همدان

رسیدگی به بیش از ۱۶ هزار فقره پرونده در تعزیرات حکومتی همدان

همدان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از رسیدگی به ۱۶ هزار و ۳۸۶ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی همدان طی سال گذشته خبر داد.

علیرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال گذشته متخلفین بیش از یک هزار میلیارد ریال توسط تعزیرات حکومتی همدان محکوم شدند، گفت: تعزیرات حکومتی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی، نسبت به برگزاری گشت‌های مشترک با مراجع نظارتی در طرح‌های مختلف نیز اقدام کرده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: در سال گذشته تعداد ۱۶ هزار و ۳۸۶ فقره پرونده تخلفات اقتصادی وارد تعزیرات حکومتی استان همدان شده و تعداد ۱۶ هزار و ۶۲۵ فقره توسط شعب ویژه رسیدگی و مختومه شده که بیانگر عملکرد بیش از ۱۰۰ درصدی این اداره کل است.

وی ادامه داد: از این پرونده‌ها تعداد ۱۳ هزار و ۳۷۴ فقره مربوط به تخلفات بخش کالا و خدمات، تعداد یک هزار و ۵۹۱ فقره مربوط به بهداشت، دارو و درمان و تعداد یک هزار و ۴۲۱ فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است.

حسن پور عنوان کرد: متهمان در مجموع یک هزار و ۷۳۶ میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۸۹۳ هزار و۳۶۲ ریال جریمه شدند.

وی یاداور شد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان شعار ا م س ا ل (جهش تولید) را سرلوحه کار خود قرار داده و ضمن مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز به منظور حمایت از تولید ملی، اهتمام جدی درجهت پیشگیری از تخلفات اقتصادی و رسیدگی فوری به پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

کد مطلب 4895821

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