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۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ۲۰:۱۴

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان:

مسئولان نسبت به بی توجهی در زمینه آذین بندی شهر پاسخگو باشند

مسئولان نسبت به بی توجهی در زمینه آذین بندی شهر پاسخگو باشند

رشت- دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به بی توجهی مسئولان شهری نسبت به آذین بندی شهر در شب میلاد امام زمان (عج)، گفت: مسئولان باید نسبت به این بی توجهی پاسخگو باشند.

حجت الاسلام مجتبی پور یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد با سعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود، اظهار کرد: گیلانیان به ویژه شهروندان رشتی در دوران متمادی تاریخ اسلام، ایمان و فداکاری و شجاعت و خدمت رسانی جهادی خود را به میهن اسلامی ایران اثبات کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: مردم رشت همیشه در همه صحنه‌ها پیشتاز بوده‌اند و با بصیرت کافی در همه عرصه‌های انقلاب حضور داشته‌اند.

دبیر جبهه فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مسئولان جمهوری اسلامی خدمت رسانی، گسترش ایمان و ایجاد آرامش برای ملت ایران است، گفت: با توجه به شرایط سخت و طاقت فرسای امروز کشور و مشکلات به وجود آماده از بیماری منحوس کرونا در استان، وظیفه‌ها دو چندان می‌شود و خدمت رسانی در همه عرصه‌ها بخصوص عرصه روحی و ایمانی بیشتر می‌شود.

حجت الاسلام پور یوسفی ادامه داد: نیاز به توسل و توکل و ایجاد روحیه جهاد و انتظار برای فرج حقیقی مشکلات بیشتر احساس می‌شود و ما منتظر آمدن روزهای خوشی هستیم که برایمان حاصل شود.

وی با بیان اینکه میلاد امام زمان (عج) می‌تواند یک فرصت خوب و ناب برای این روزهای سخت باشد اما مسئولان به این مسئله کم توجهی کرده‌اند، گفت: امروز جوانان هیأتی و جهادی شهر به صورت خودجوش و مردمی از روی احساس تکلیف شرعی و مردمی به جای نشستن در خانه و تعطیلی مراسم با شعار «هیأت تعطیل نیست» اقدام به خدمت رسانی در عرصه‌های بهداشتی و معیشتی به عموم مردم کرده‌اند و اگر امروز مردم دارای آرامشی نسبی هستند سهم بزرگی از آن مرهون تلاش و مجاهدت این عزیزان است.

پور یوسفی با اشاره به کم کاری مسئولان روز نیمه شعبان در زمینه آذین بندی شهر کاملاً مشهود است، اظهار کرد: شاهد کم کاری کسانی هستیم که سال‌های گذشته در روز نیمه شعبان اقدام به برپایی مراسم خلاف شئونات اسلامی در کوچه و بازار می‌کردند حال سوال اینجاست که امروز مسئولان شهری و عاملان برپایی مراسم به ظاهر مذهبی در عرصه خدمت رسانی به مردم و کوچه و بازار کجا هستند؟ و چرا به بهانه کرونا وظایف خود را رها کرده و بی توجهی می‌کنند؟

وی تأکید کرد: مسئولان شهری باید پاسخی مناسبی برای این کم کاری خود در مهمترین جشن مذهبی اسلام داشته باشند و ما این پاسخ را مطالبه می‌کنیم.

کد مطلب 4896045

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