تشكيل 6 كميته ويژه ، براي تسريع در بازسازي ارگ بم

مهندس محمد حسين طالبيان ، مدير پروژه ارگ بم در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : كميته هاي مستند سازي ، مشاركت ، اطلاع رساني ، پشتيباني ، فني و بين الملل ، عناوين اين 6 كميته هستند.

وي در مورد فعاليت هاي كميته مستند سازي گفت : اين كميته تمام اسناد و مدارك مكتوبي راكه از مراحل مختلف 32 سال بازسازي و مرمت ارگ بم وجود دارد را جمع آوري كرده ، در كنار عكس ها و نقشه هايي كه پس از تخريب از اين شهر تاريخي تهيه شده ، به صورت مجموعه اي جامع و كامل دسته بندي و آماده بهره برداري كنند.

مهندس طالبيان ، جمع آوري و دسته بندي كمك هاي مردمي و پيشنهادات طرح شده براي بازسازي و مرمت مطلوب را از اهداف تشكيل كميته مشاركت عنوان كرد و افزود : پيشنهادها و كمك هاي غير ايراني ، كه از سوي مؤسسه هاي خارجي طرح مي شود نيز ، توسط كميته بين الملل دريافت و دسته بندي مي شود تا پس از رسيدگي به آنها ، تصميم مناسب درمورد چگونگي دريافت كمك ها ، اتخاذ شود.

مدير پروژه ارگ بم ، راه اندازي پايگاه اطلاع رساني "زلزله ارگ بم " را ، فعاليت كميته اطلاع رساني عنوان كرد و گفت : اين پايگاه طراحي شده ، به زودي راه اندازي مي شود و اطلاعات مربوط به تاريخچه ارگ بم ، زلزله و تمام اقداماتي كه به منظور بازسازي درآن صورت مي گيرد را ، مرحله به مرحله ارائه مي كند.

مهندس طالبيان در مورد كميته پشتيباني اظهار داشت : اين كميته در زمينه ارائه وسائل و تجهيزات مورد نياز در ارگ ، هماهنگي هاي لازم بين گروههاي مختلف و همچنين پشتيباني گروه بازسازي و مرمت ، فعاليت خواهد كرد .

مدير پروژه ارگ بم ، تشخيص ميزان دقيق خسارات وارد شده به ارگ بم ، چگونگي بازسازي و مرمت مطلوب آن ، برآورد اعتبار مورد نياز و... را از فعاليت هاي كميته فني اعلام كرد و افزود : يكي از كارهايي كه در همين راستا انجام شده ، تهيه عكس هاي هوايي از ارگ بم ، توسط سازمان نقشه برداري كشور، در مقياس يك هزارم است كه قابليت تبديل به يك پانصدم را دارد.

وي، تهيه اين نقشه را براي شروع مناسب بازسازي ارگ بم بسيار ضروري و مناسب اعلام كرد و افزود : بي ترديد، تلفيق عكس هاي جديد هوايي ، با عكس هاي هوايي قبلي سازمان نقشه برداري وهمچنين مداركي كه سازمان ميراث فرهنگي كشور در اختيار دارد ، امكان ترسيم و مجسم كردن محيط قديم ارگ بم ، به صورت نقشه هاي متداول و تصاوير برجسته كامپيوتري را فراهم خواهد كرد .

مهندس طالبييان، با اعلام اينكه كميته فني امروز در ارگ بم حاضر مي شوند گفت : كارشناسان رشته هاي مختلفي چون زلزله شناسي ، باستان شناسي ، مرمت ، ژئوفيزيك و ... اعضاي اين كميته هستند كه براي بررسي دقيق و كارشناسي وضعيت فعلي ارگ بم به سرپرستي معاون حفظ و احياء سازمان ميراث فرهنگي كشور ، به ارگ ، عزيمت مي كنند.

گفتني است ، بدنبال مجروح شدن افشين ابراهيمي مدير پايگاه پژوهشي ارگ بم در اثر زلزله شهرستان بم ومصوبات ستاد ساماندهي ارگ بم در سازمان ميراث فرهنگي مبني برتسريع در آغاز بررسي هاي كارشناسي وارائه راهبردهاي علمي وعملي، در جهت بازسازي بزرگترين بناي خشتي جهان، مهندس طالبيان به عنوان سرپرست پروژه پژوهشي-مرمتي ارگ بم منصوب شده است . وي مديريت پايگاههاي پژوهشي تخت جمشيد وچغازنبيل را نيز برعهده دارد .