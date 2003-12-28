اخبار "مهر" در روز سوم(1)

اين بار هم مردم آمدند ؛ مثل هميشه ، مهربان و بي توقع
ظرفيت شهرستان بم براي دفن اجساد پر شده است
رئيس جمهور فردا راهي مناطق زلزله زده مي شود
گزارش تصويري خبرگزاري مهر از زلزله بم ( 8 )
گزارش تصويري خبرگزاري مهر از زلزله بم ( 7 )
هنوز گزارشي از بيماريهاي عفوني در منطقه دريافت نشده است
ارسال كمك هاي بشردوستانه كشورهاي جهان به ايران همچنان ادامه دارد
سرلشكر رحيم صفوي وارد شهرستان بم شد
مردم بدون هماهنگي وارد منطقه زلزله زده نشوند
اين بار بم بخاطر مظلوميت انسانهايش بر سر زبانهاست
گزارش تصويري خبرگزاري مهر از زلزله بم ( 6 )
مراسم دعا و نيايش براي سلامتي بازماندگان زلزله بم در مساجد سراسر كشور
مصر در اولين مرحله 100 تخته چادر بزرگ خانوادگي براي زلزله زدگان ايران ارسال مي كند
بارندگي به اسناد موجود در زير آوار ، آسيب وارد مي كند
كروبي تلاش مضاعف مسئولان براي معالجه زلزله زدگان را خواستار شد
بزرگترين مسجد خشتي ارگ بم كاملا تخريب شده است
اجساد حيواني و انساني وضعيت بهداشتي منطقه را تهديد مي كند
فيليپين يك تيم امداد به ايران مي فرستد
گزارش تصويري خبرگزاري مهر از زلزله بم ( 5 )
جناب آقاي رييس جمهور براي بهينه سازي ساخت و ساز اقدام كنيد
امكان دفن تا زمان شناسايي اجساد وجود ندارد
هشدار؛ احتمال شيوع طاعون و بيماري هاي عفوني در بم
اعلام آمادگي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي انتقال كمكهاي اهدايي كشورهاي خارجي به زلزله دگان
گزارش تصويري خبرگزاري مهر از زلزله بم ( 4 )
نجات افراد زنده در بم در اولويت كاري امدادگران قرار دارد
اختصاص 10 در صد از درآمد بقاع متبركه براي كمك به زلزله زدگان
كمك هاي فوري براي زلزله زدگان ايران ارسال مي شود
تمامي بخشهاي بيمارستانهاي خيريه پذيراي مصدومين زلزله بم شدند
ظريف و آرميتاژ با يكديگر گفتگو كردند
حيات دوباره پيرزن پس از 28 ساعت زير آوار
دبير كل سازمان ملل متحد به ملت و دولت ايران تسليت گفت
فقط 10 درصد از كودكان مراكز شبانه روزي بم ، زنده مانده اند
شماره تلفن اعلام اسامي مصدومان زلزله بم اعلام شد
ستاد ويژه كمك رساني در آموزش و پرورش كرمان تشكيل شد
امدادرساني در بم به كندي انجام مي شود
عنان به بازماندگان زلزله بم تسليت گفت
فراخوان پاسداران و بسيجيان براي امدادرساني به زلزله زدگان
ورود 40 امدادرسان بين المللي به فرودگاه مهرآباد
تجهيز تمامي امكانات نيروي هوايي ارتش براي خدمت به مردم زلزله زده
آواربرداري بسيار ضعيف است؛ تا كمتر از يك ماه ديگر هم آواربرداري تمام نمي شود
70 تا80 نفر از NGO هاي فرانسه فردا به بم اعزام مي شوند
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