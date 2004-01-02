حجازي محروم و استقلال اهواز بازنده اعلام شد

به گزارش خبرنگار "مهر" كميته انضباطي فدراسيون فوتبال اعلام كرد، با توجه به گزارشهاي رسيده درخصوص ديدار روز پنجم دي‌ ماه تيمهاي استقلال اهواز و شموشك نوشهر، ناصر حجازي سرمربي، اميرخليفه اصل بازيكن و عبدالحميد رمضاني سرپرست تيم استقلال اهواز، جهت رسيدگي به تخلفات گزارش شده ساعت 16 روز يكشنبه 14 دي ماه به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال فراخوانده شدند.

ضمن اينكه به استناد تبصره 15 ماده 12 آئين نامه انضباطي، ناصر حجازي و خليفه اصل تا اطلاع ثانوي و تعيين تكليف از همراهي تيم مربوطه و شركت درمسابقات رسمي محروم ومعلق خواهند بود.

همچنين به استناد بندهاي (الف) و (و) ماده 36 آئين ‌نامه انضباطي نتيجه ديدار ناتمام فوق سه بر صفر به نفع تيم شموشك نوشهر تعيين و باشگاه استقلال اهواز به لحاظ عدم رعايت شئونات تماشاگران خونگرم حاضر دراستاديوم كه مسابقه را نيمه تمام گذاشتند به پرداخت پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم گرديده است.

شفيعي زاده مدير عامل باشگاه استقلال اهواز كه برخلاف مقررات آئين‌نامه ليگ برتر و ماده 25 آئين‌نامه انضباطي از طريق رسانه‌ها مبادرت به ابرازنظر كرده است نيز به استناد بندهاي (الف و ج) ماده 12 آئين‌نامه انضباطي به تذكر كتبي و پرداخت ده ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.

