موزه سينما به استقبال 25 سالگي سينماي ايران مي رود

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از دفتر ارتباطات رسانه اي موزه سينما ، اين فيلم مجموعه اي از نماها و صحنه هاي فيلم هاي سينماي ايران در 25 سال اخير است كه با هدف بيان تحول و رشد سينماي كشورمان در اين سال ها و در مقاطع مختلف تهيه شده است.

همزمان با آغاز به كارسالن كوچك نمايش فيلم موزه سينما ، كلنگ احداث " سينما فردوس" با ظرفيت 300 صندلي در محوطه بيروني عمارت باغ فردوس به زمين زده خواهد شد.

اين سينما كه مراحل تداركاتي آن در مشاوره با سازمان ميراث فرهنگي كشور به انجام رسيده ، موزه سينما را در تحقق برنامه هاي خود در تبديل شدن به يك مجموعه كامل فرهنگي - سينمايي ياري خواهد كرد.

علاوه بر اين عرضه 25 پوستر رنگي سينمايي در دستور كار موزه قرار دارد كه مربوط به 25 فيلم شاخص سينماي ايران در 25 سال اخيراست.

اين پوسترها كه يكي از برنامه هاي موزه سينما تحت عنوان 25 سالگي است و به دو صورت واحد و مجموعه اي چاپ مي شود ، يادگاري نفيس و ارزنده از 25 سال اخير سينماي ايران خواهد بود.



