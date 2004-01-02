هرگز اجازه نخواهيم داد كساني به روابط ما با ايران خدشه وارد كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين منبع بلندپايه كويتي در گفتگو با روزنامه الراي العام بر روابط متمايز و خوب كويت با ايران تاكيد كرد و گفت : هرگز اجازه نخواهيم داد كساني اين روابط را خدشه دار كنند.

وي با اشاره به واقعه دلخراش زمين لرزه در بم و كمك هاي فوري ملت و دولت كويت براي زلزله زدگان ايراني تاكيد كرد اين كمك هاي ادامه خواهد يافت تا عمق روابط دو كشور كه مبتني بر وضوح و تفاهم است را نشان دهد.

اين منبع كويتي در مورد مذاكرات اين كشور با ايران در مورد مساله حوزه گازي آرش (الدره ) گفت : كويت به دور جديدي از گفتگوها با ايران براي رفع اختلافات در مورد مساله فلات قاره در آينده نزديك چشم دوخته است.

به نوشته الراي العام كويت ، اين در حالي است كه حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران بر حق كشورش در مالكيت حوزه نفتي آرش تاكيد كرد و آنچه كه رسانه هاي خبري به نقل از شيخ محمد الصباح وزير امور خارجه كويت به اينكه " ايران از حق خود در اين زمينه چشم پوشي كرده است"، به شدت تكذيب كرد.

آصفي گفت : اين امر عاري از صحت است و اين تلاش هايي است كه برخي رسانه ها براي تاثير گذاري بر گفتگوهاي جاري ميان دو كشور در مورد حوزه آرش (الدره ) انجام مي دهند.

آصفي روند گفتگوها ميان كويت و ايران را مثبت و سازنده توصيف و براي دستيابي سريع به نتايج نهائي ابراز اميدواري كرد.

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