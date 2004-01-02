به گزارش خبرگزاري مهر ، اين منبع بلندپايه كويتي در گفتگو با روزنامه الراي العام بر روابط متمايز و خوب كويت با ايران تاكيد كرد و گفت : هرگز اجازه نخواهيم داد كساني اين روابط را خدشه دار كنند.
وي با اشاره به واقعه دلخراش زمين لرزه در بم و كمك هاي فوري ملت و دولت كويت براي زلزله زدگان ايراني تاكيد كرد اين كمك هاي ادامه خواهد يافت تا عمق روابط دو كشور كه مبتني بر وضوح و تفاهم است را نشان دهد.
اين منبع كويتي در مورد مذاكرات اين كشور با ايران در مورد مساله حوزه گازي آرش (الدره ) گفت : كويت به دور جديدي از گفتگوها با ايران براي رفع اختلافات در مورد مساله فلات قاره در آينده نزديك چشم دوخته است.
به نوشته الراي العام كويت ، اين در حالي است كه حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران بر حق كشورش در مالكيت حوزه نفتي آرش تاكيد كرد و آنچه كه رسانه هاي خبري به نقل از شيخ محمد الصباح وزير امور خارجه كويت به اينكه " ايران از حق خود در اين زمينه چشم پوشي كرده است"، به شدت تكذيب كرد.
آصفي گفت : اين امر عاري از صحت است و اين تلاش هايي است كه برخي رسانه ها براي تاثير گذاري بر گفتگوهاي جاري ميان دو كشور در مورد حوزه آرش (الدره ) انجام مي دهند.
آصفي روند گفتگوها ميان كويت و ايران را مثبت و سازنده توصيف و براي دستيابي سريع به نتايج نهائي ابراز اميدواري كرد.
يك منبع بلندپايه كويتي
هرگز اجازه نخواهيم داد كساني به روابط ما با ايران خدشه وارد كنند
يك منبع بلندپايه كويتي تصريح كرد كه كويت هرگز اجازه نخواهد كساني باعث خدشه دار شدن روابط خوب اين كشور با جمهوري اسلامي ايران شوند.
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