اخبار "مهر" در روز سوم(2)

شهرداري تهران 7 كاروان دانشجويي را به شهر بم اعزام كرد
زنگ همياري با زلزله زدگان در مدارس كشور نواخته مي شود
هنرمندان براي كمك رساني به زلزله زدگان در " باغ هنر " گرد هم مي آيند
جستجو براي نجات زير آوارماندگان امروز به اتمام خواهد رسيد
احتمال رگبار در شهرستان بم ؛ امداد رساني سخت مي شود
بنياد امور بيماران خاص هزينه بازسازي درمانگاه بيماران خاص بم را به عهده مي گيرد
كمكهاي نقدي و غير نقدي استان را به بم ارسال كرده ايم
مجمع نمايندگان اهل سنت در مجلس با هموطنان داغدار ابراز همدردي كردند
راياني : " جشنواره تئاتر ماه " نيز به زلزله زدگان بم كمك خواهد كرد
نيروهاي امداد و نجات جمهوري آذربايجان امروز وارد بم شدند
ستادي دركرمان براي تسهيل در امر اطلاع رساني ابعاد زلزله بم تشكيل شد
بازي سيمولتانه قائم مقامي براي كمك به زلزله زدگان بم
يك روز از حقوق كاركنان اداره كل تربيت بدني كردستان به زلزله زدگان اختصاص خواهد يافت
ظرفيت تلفن همراه شهرستان بم تا فردا سه برابر مي شود
مشكل زلزله زدگان "پتو " نيست ضعف مديريت بحران است
نان داغ در اختيار زلزله زده ها قرار مي گيرد
اتاق بازرگاني ايران ستادهاي ويژه تشكيل داد
فقط يك توريست انگليسي زير آوار مانده است
عيادت هنرمندان سينماي ايران از مجروحان زلزله بم
" حوزه هنري " هم ستاد تشكيل داد
" باستاني پاريزي " بجاي سخنراني به كمك مردم" بم " رفت
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كمك هاي بشر دوستانه به زلزله زدگان را رايگان حمل مي كند
كالاهاي اهدايي به زلزله زدگان بم در كوتاهترين زمان ممكن از گمركات كشور ترخيص مي شود
نياز مبرم مراكز درماني به باند و گاز استريل
9500 مصدوم زلزله بم در بيمارستانها بستري شده اند
اين بار هم مردم آمدند ؛ مثل هميشه ، مهربان و بي توقع
ظرفيت شهرستان بم براي دفن اجساد پر شده است
گزارش تصويري خبرگزاري مهر از زلزله بم ( 9 )
رئيس جمهور فردا راهي مناطق زلزله زده مي شود
گزارش تصويري خبرگزاري مهر از زلزله بم ( 8 )
گزارش تصويري خبرگزاري مهر از زلزله بم ( 7 )
هنوز گزارشي از بيماريهاي عفوني در منطقه دريافت نشده است
ارسال كمك هاي بشردوستانه كشورهاي جهان به ايران همچنان ادامه دارد
سرلشكر رحيم صفوي وارد شهرستان بم شد
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