دو باشگاه دوومیدانی به رقابتهای برون مرزی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، بعد ازبرگزاری رقابتهای دوومیدانی باشگاه های کشور دراسفند ماه سال گذشته فدراسیون دوومیدانی مجوزاعزام دو تیم برتر را به رقابتهای برون مرزی صادر کرد.

به این ترتیب تیم شرکت نفت تهران قهرمان دوره گذشته لیگ برترنهم خرداد ماه به تورنمنت کشورتایوان می رود.

این تیم با ترکیب امیرالوند در پرتاب وزنه، عبدالرضا سقر و حسین قائمی در 100 و200 متر، ادوارد مانگاسار در400 متر، غلامرضا کریمی در400 با مانع، علی آرخی درپرتاب نیزه، محسن ربانی و پندارشوقیان درپرش با نیزه، عباس صمیمی در پرتاب دیسک، علیرضا حبیبی و محمد ارزنده در پرش سه گام و پرش طول، هادی سپهرزاد در ده گانه، محمد عاکفیان در200 و 400 در 100 متر انفرادی ، روح الله عسگری در 800 متر با مانع و احسانا مهاجرشجاعی در400 ، 800 و 1500 متر به این رقابتها اعزام می شود.

تیم دوومیدانی دانشگاه آزاد اسلامی نیز به منظور حضور پرقدرت در رقابتهای لیگ سال جاری، 18 خردادماه تهران را به مقصد قزاقستان ترک می کند تا برای دومین بار در مسابقات جام کازانوف شرکت نماید. تاکنون حضورلیلا ابراهیمی و نبی زاده در ترکیب اعزامی این تیم قطعی شده است. کمیته فنی این تیم باشگاهی اواخر هفته جاری اسامی تیم کامل دانشگاه آزاد را اعلام خواهند کرد.